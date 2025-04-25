Гагаузия отвергла требование Кишинева праздновать 9 мая День Европы
Гагаузия отвергла указание Кишинева праздновать День Европы вместо Дня Победы
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. Гагаузская автономия отказалась выполнять требование центральных властей Молдавии праздновать 9 мая День Европы и будет отмечать День Победы, заявил на брифинге первый заместитель главы региона Илья Узун.
"Хочу публично разъяснить господину премьер-министру Дорину Речану: еще в январе исполком Гагаузии объявил 2025 год годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гагаузы наравне с другими народами сражались на фронтах, трудились в тылу и участвовали в партизанском движении. Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом "срочно" или "обязательно", не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма", — заявил он, комментируя распоряжение, полученное из Кишинева.
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Власти Гагаузии не допустят попыток стереть историческую память или подменить ее искусственными, навязанными извне праздниками, подчеркнул Узун.
Противостояние между Кишиневом и Гагаузией из-за Дня Победы продолжается не первый год. В 2023 году кишиневские власти приняли закон о праздновании 9 мая Дня Европы, но жители Гагаузии и других регионов продолжают отмечать День Победы.
При этом центральные власти пытаются ограничивать празднования. Например, они запретили ношение георгиевских ленточек, и за последние два года полиция выписала по этому поводу более 500 штрафов. Тем не менее тысячи граждан Молдавии ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях в честь Великой Победы.
Правящая партия "Действие и солидарность" и ее негласный лидер президент Майя Санду проводят в Молдавии политику, направленную на переписывание истории. Среди прочего ПДС, обладающая парламентским большинством, принимает спорные законы по установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. В церемониях открытия таких памятников часто принимают участие официальные лица и представители румынского посольства. Общественность резко критикует действия властей, напоминая о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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