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В Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:55 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/gagauzija-2013467562.html
В Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы
В Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы - РИА Новости, 25.04.2025
В Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы
Нынешний год в Гагаузии пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил на брифинге советник главы региона, замначальника управления... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:55:00+03:00
2025-04-25T16:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
гагаузия
германия
юрий кузнецов
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Нынешний год в Гагаузии пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил на брифинге советник главы региона, замначальника управления внешних связей автономии Юрий Кузнецов. Накануне правительство Молдавии направило властям региона распоряжение о том, что необходимо приурочить празднование Дня Европы к 9 мая. Такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в том числе в регионах с преимущественно русскоязычным населением. "В Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — соответствующее решение принято по инициативе главы автономии Евгении Гуцул. Основной целью является сохранение исторической памяти и укрепление преемственности поколений. А для празднования дня Европы можно выбрать любой другой день из 365 дней в календаре. Но не 9 мая — день, священный для миллионов людей ", - сказал Кузнецов. Советник главы Гагаузии уточнил, что в течение года в автономии пройдут десятки мероприятий: уроки в музеях, литературные вечера, поэтические конкурсы, выставки, спектакли и патриотические квесты. Планируются также митинги, акция "Свеча памяти", экологические инициативы и уход за воинскими захоронениями. Ключевым проектом станет уличная экспозиция "Лица Победы", которая впервые будет развернута перед зданием правительства Гагаузии. Кузнецов отметил, что особое внимание будет уделено работе с молодежью — через образовательные и культурные инициативы, направленные на формирование уважения к подвигу поколений. Комментируя решение властей Молдавии провести 9 мая как День Европы, представитель автономии назвал это политической провокацией. По его словам, выбор такой даты способствует расколу в молдавском обществе.️ За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250425/gagauziya-2013345494.html
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013237209.html
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в мире, молдавия, гагаузия, германия, юрий кузнецов, евгения гуцул, майя санду
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Гагаузия, Германия, Юрий Кузнецов, Евгения Гуцул, Майя Санду
В Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы

Кузнецов: в Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы в ВОВ

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Нынешний год в Гагаузии пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил на брифинге советник главы региона, замначальника управления внешних связей автономии Юрий Кузнецов.
Накануне правительство Молдавии направило властям региона распоряжение о том, что необходимо приурочить празднование Дня Европы к 9 мая. Такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в том числе в регионах с преимущественно русскоязычным населением.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Гагаузия отвергла требование Кишинева праздновать 9 мая День Европы
Вчера, 10:44
Гагаузии 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — соответствующее решение принято по инициативе главы автономии Евгении Гуцул. Основной целью является сохранение исторической памяти и укрепление преемственности поколений. А для празднования дня Европы можно выбрать любой другой день из 365 дней в календаре. Но не 9 мая — день, священный для миллионов людей ", - сказал Кузнецов.
Советник главы Гагаузии уточнил, что в течение года в автономии пройдут десятки мероприятий: уроки в музеях, литературные вечера, поэтические конкурсы, выставки, спектакли и патриотические квесты. Планируются также митинги, акция "Свеча памяти", экологические инициативы и уход за воинскими захоронениями. Ключевым проектом станет уличная экспозиция "Лица Победы", которая впервые будет развернута перед зданием правительства Гагаузии.
Кузнецов отметил, что особое внимание будет уделено работе с молодежью — через образовательные и культурные инициативы, направленные на формирование уважения к подвигу поколений. Комментируя решение властей Молдавии провести 9 мая как День Европы, представитель автономии назвал это политической провокацией. По его словам, выбор такой даты способствует расколу в молдавском обществе.️
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В Молдавии призвали власти осознать опасность переписывания истории
24 апреля, 16:40
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияГагаузияГерманияЮрий КузнецовЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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