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ФСБ предотвратила попытку поджога склада гумпомощи в Липецке - РИА Новости, 25.04.2025
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16:49 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/fsb-2013465379.html
ФСБ предотвратила попытку поджога склада гумпомощи в Липецке
ФСБ предотвратила попытку поджога склада гумпомощи в Липецке - РИА Новости, 25.04.2025
ФСБ предотвратила попытку поджога склада гумпомощи в Липецке
Сотрудники липецкого УФСБ предотвратили попытку поджога здания местного исполкома одной из партий, где хранится гуманитарная помощь для ВС РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:49:00+03:00
2025-04-25T16:49:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники липецкого УФСБ предотвратили попытку поджога здания местного исполкома одной из партий, где хранится гуманитарная помощь для ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "УФСБ России по Липецкой области предотвращена попытка поджога здания регионального исполнительного комитета одной из политических партий, где осуществляются сбор и хранение гуманитарной помощи, предназначенной для нужд ВС РФ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что житель Липецкой области, разделяя идеи запрещенной в России украинской террористической организации, вступил в переписку с её членом через мессенджер Telegram. Липчанин согласился участвовать в противоправной деятельности и, следуя указаниям террористов, приобрел компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств. Уточняется, что преступный умысел пресечен сотрудниками ФСБ. При обыске у задержанного нашли три стеклянные бутылки объёмом 4,5 литра с легковоспламеняющейся жидкостью и инструкции по созданию зажигательных устройств. "В отношении задержанного и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору". Объекту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250328/fsb-2007866547.html
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происшествия, россия, липецкая область, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила попытку поджога склада гумпомощи в Липецке

ФСБ предотвратила попытку поджога склада гумпомощи для участников СВО в Липецке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сотрудники липецкого УФСБ предотвратили попытку поджога здания местного исполкома одной из партий, где хранится гуманитарная помощь для ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"УФСБ России по Липецкой области предотвращена попытка поджога здания регионального исполнительного комитета одной из политических партий, где осуществляются сбор и хранение гуманитарной помощи, предназначенной для нужд ВС РФ в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
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В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что житель Липецкой области, разделяя идеи запрещенной в России украинской террористической организации, вступил в переписку с её членом через мессенджер Telegram. Липчанин согласился участвовать в противоправной деятельности и, следуя указаниям террористов, приобрел компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств. Уточняется, что преступный умысел пресечен сотрудниками ФСБ. При обыске у задержанного нашли три стеклянные бутылки объёмом 4,5 литра с легковоспламеняющейся жидкостью и инструкции по созданию зажигательных устройств.
"В отношении задержанного и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору". Объекту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в ведомстве.
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