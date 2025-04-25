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Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные - РИА Новости, 25.04.2025
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09:58 25.04.2025 (обновлено: 10:09 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/fsb-2013331114.html
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные - РИА Новости, 25.04.2025
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные
Задержанный в Сочи гражданин Румынии на видео, предоставленном ФСБ РФ, признался, что передал украинской разведке информацию о расположении российского расчета... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:58:00+03:00
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румыния
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сочи
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанный в Сочи гражданин Румынии на видео, предоставленном ФСБ РФ, признался, что передал украинской разведке информацию о расположении российского расчета ПВО в Краснодарском крае.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в городе задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины.Задержанный признался, что поддерживал контакт со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир."Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел это на карте. Я послал ему эту информацию", - сказал фигурант.
https://ria.ru/20250416/agent-2011506001.html
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Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО
Задержанный гражданин Румынии, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Он рассказал, что увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, отметил место на карте и отправил куратору из украинской разведки по имени Владимир.
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румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сочи, россия, безопасность
Румыния, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сочи, Россия, Безопасность
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные

ФСБ: задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанный в Сочи гражданин Румынии на видео, предоставленном ФСБ РФ, признался, что передал украинской разведке информацию о расположении российского расчета ПВО в Краснодарском крае.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в городе задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины.
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Задержанный признался, что поддерживал контакт со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир.
"Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел это на карте. Я послал ему эту информацию", - сказал фигурант.
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РумынияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СочиРоссияБезопасность
 
 
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