https://ria.ru/20250425/fsb-2013331114.html
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные - РИА Новости, 25.04.2025
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные
Задержанный в Сочи гражданин Румынии на видео, предоставленном ФСБ РФ, признался, что передал украинской разведке информацию о расположении российского расчета... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:58:00+03:00
2025-04-25T09:58:00+03:00
2025-04-25T10:09:00+03:00
румыния
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанный в Сочи гражданин Румынии на видео, предоставленном ФСБ РФ, признался, что передал украинской разведке информацию о расположении российского расчета ПВО в Краснодарском крае.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в городе задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины.Задержанный признался, что поддерживал контакт со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир."Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел это на карте. Я послал ему эту информацию", - сказал фигурант.
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Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО
Задержанный гражданин Румынии, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Он рассказал, что увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, отметил место на карте и отправил куратору из украинской разведки по имени Владимир.
2025-04-25T09:58
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румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сочи, россия, безопасность
Румыния, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сочи, Россия, Безопасность
Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные
ФСБ: задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные