https://ria.ru/20250425/fsb-2013331114.html

Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные

Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные - РИА Новости, 25.04.2025

Задержанный гражданин Румынии признался, что передал Киеву военные данные

Задержанный в Сочи гражданин Румынии на видео, предоставленном ФСБ РФ, признался, что передал украинской разведке информацию о расположении российского расчета... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:58:00+03:00

2025-04-25T09:58:00+03:00

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румыния

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанный в Сочи гражданин Румынии на видео, предоставленном ФСБ РФ, признался, что передал украинской разведке информацию о расположении российского расчета ПВО в Краснодарском крае.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в городе задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины.Задержанный признался, что поддерживал контакт со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир."Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел это на карте. Я послал ему эту информацию", - сказал фигурант.

https://ria.ru/20250416/agent-2011506001.html

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Задержание гражданина Румынии, собиравшего данные о российской ПВО Задержанный гражданин Румынии, собиравший данные о российской ПВО, дал признательные показания. Он рассказал, что увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, отметил место на карте и отправил куратору из украинской разведки по имени Владимир. 2025-04-25T09:58 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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румыния, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сочи, россия, безопасность