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Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России

Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России - РИА Новости, 25.04.2025

Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России

Участники украинских националистических батальонов в зоне СВО на протяжении двух месяцев применяли фосфорные снаряды против наступающих Вооруженных сил России,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T07:26:00+03:00

2025-04-25T07:26:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Участники украинских националистических батальонов в зоне СВО на протяжении двух месяцев применяли фосфорные снаряды против наступающих Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец 60 ОМСБ с позывным "Киндер". "Фосфором засыпали нас очень много, много "трехсотых" (раненых - ред.) было от фосфора. Задыхались пацаны, жгло, блиндажи горели. Судя по перехватам (по радиоперехватам – ред.), выпускали (снаряды с фосфором – ред.) только националисты", - сказал "Киндер". "Около двух месяцев плотно засыпали, потому что у них была ствольная артиллерия и фосфор. Каждый день по нам применяли плотный огонь именно фосфорными снарядами по 30-40 ракет", - добавил он. О наличии у Украины боеприпасов с белым фосфором писали африканские СМИ. Так, в конце ноября портал aBamako со ссылкой на пленного боевика сообщил, что одна из террористических группировок в Мали получила от Киева снаряды с белым фосфором калибра 120 миллиметров для советских минометов 2Б11. Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.

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