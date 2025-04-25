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Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России - РИА Новости, 25.04.2025
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07:26 25.04.2025 (обновлено: 09:39 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/fosofor-2013318132.html
Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России
Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России - РИА Новости, 25.04.2025
Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России
Участники украинских националистических батальонов в зоне СВО на протяжении двух месяцев применяли фосфорные снаряды против наступающих Вооруженных сил России,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:26:00+03:00
2025-04-25T09:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Участники украинских националистических батальонов в зоне СВО на протяжении двух месяцев применяли фосфорные снаряды против наступающих Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец 60 ОМСБ с позывным "Киндер". "Фосфором засыпали нас очень много, много "трехсотых" (раненых - ред.) было от фосфора. Задыхались пацаны, жгло, блиндажи горели. Судя по перехватам (по радиоперехватам – ред.), выпускали (снаряды с фосфором – ред.) только националисты", - сказал "Киндер". "Около двух месяцев плотно засыпали, потому что у них была ствольная артиллерия и фосфор. Каждый день по нам применяли плотный огонь именно фосфорными снарядами по 30-40 ракет", - добавил он. О наличии у Украины боеприпасов с белым фосфором писали африканские СМИ. Так, в конце ноября портал aBamako со ссылкой на пленного боевика сообщил, что одна из террористических группировок в Мали получила от Киева снаряды с белым фосфором калибра 120 миллиметров для советских минометов 2Б11. Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские националисты применили фосфорные снаряды против ВС России

Националисты использовали белый фосфор против ВС России в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Участники украинских националистических батальонов в зоне СВО на протяжении двух месяцев применяли фосфорные снаряды против наступающих Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец 60 ОМСБ с позывным "Киндер".
"Фосфором засыпали нас очень много, много "трехсотых" (раненых - ред.) было от фосфора. Задыхались пацаны, жгло, блиндажи горели. Судя по перехватам (по радиоперехватам – ред.), выпускали (снаряды с фосфором – ред.) только националисты", - сказал "Киндер".
"Около двух месяцев плотно засыпали, потому что у них была ствольная артиллерия и фосфор. Каждый день по нам применяли плотный огонь именно фосфорными снарядами по 30-40 ракет", - добавил он.
О наличии у Украины боеприпасов с белым фосфором писали африканские СМИ. Так, в конце ноября портал aBamako со ссылкой на пленного боевика сообщил, что одна из террористических группировок в Мали получила от Киева снаряды с белым фосфором калибра 120 миллиметров для советских минометов 2Б11.
Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
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