https://ria.ru/20250425/festival--2013324426.html

Фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая

Фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая - РИА Новости, 25.04.2025

Фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая

Фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая, праздник встретят на фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, культурных центрах и других... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:07:00+03:00

2025-04-25T09:07:00+03:00

2025-04-25T09:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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юрий левитан

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая, праздник встретят на фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, культурных центрах и других общественных пространствах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. "Девятое мая – величайшая дата для всех поколений россиян. В этом году мы отметим ее фестивалем "Московская весна Победы". С 1 по 11 мая на фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, культурных центрах и других общественных пространствах будем праздновать Победу, вспоминать и рассказывать детям и внукам о подвигах наших героев, чествовать поколение победителей", - рассказал Собянин. По его словам, по традиции одним из главных событий фестиваля станет масштабная акция "Москва помогает". В "Домиках добра" будут принимать подарки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов. Маленьких гостей ждут творческие и познавательные занятия – моделирование военной техники. Ребята постарше научатся оказывать первую помощь, соберут полевую аптечку, отрисуют военные карты, выпустят фронтовую газету и оформят яркие открытки для ветеранов и защитников родины. "Любители активного образа жизни смогут попробовать себя в спортивном ориентировании, встать на скейтборд, потренироваться и даже сдать нормативы ГТО по облегченной версии. На фестивальных площадках будут работать скейт-парки и самокат-школы. И, конечно, везде зазвучат песни Победы, пройдут театральные постановки, посвященные Великой Отечественной войне, будут читать фронтовые письма и стихи. А угощать в этот раз будут солдатскими блюдами: фронтовым кулешом, щами и макаронами по-флотски", - рассказал мэр. Он отметил, что масштабная праздничная программа запланирована в московских парках. Выступления музыкантов, квесты, кинопоказы, танцевальные марафоны, фестиваль патриотической песни "В одном строю" - больше 360 мероприятий пройдет на территории шести парков, история которых связана с военными событиями и 9 мая. Городские праздничные мероприятия также пройдут на двадцати парковых территориях. "В парке "Ходынское поле", где в 1945 году приземлился самолет с советским экземпляром Акта о безоговорочной капитуляции Германии, запланированы театрализованные представления, цикл лекций об искусстве в военное время, квест-экскурсия и другое. Богатая программа ждет и посетителей ВДНХ: концерт в Зеленом театре, мастер-классы, театрализованные представления, тематический квиз и экскурсии, мультимедийные экспозиции и светошоу. Шестого мая на площади перед аркой Главного входа пройдет патриотическая акция "Вальс Победы": 400 студентов московских колледжей исполнят массовый хореографический номер под песню "Майский вальс", 9 и 10 мая на ВДНХ будут проходить шествия духового оркестра с песнями военных лет, маршами и другими популярными композициями", - рассказал Собянин. По его словам, 9 мая пройдет Всероссийская минута молчания, а в 21.55 по радио ВДНХ, как и 80 лет назад, прозвучит объявление о долгожданной Победе советского народа в Великой Отечественной войне в архивной записи легендарного Юрия Левитана. Мэр рассказал, что во всех московских школах пройдет акция "Расскажи о своем герое". "Празднование 80-й годовщины Победы охватит все культурные учреждения столицы. В московских музеях откроются тематические выставки. Среди них - "Города-Герои" с уникальными экспонатами из фондов Государственного музея обороны Москвы, "Материя победы" в Галерее Выхино, где представлены стелы "Городов трудовой доблести", "Бессмертный полк российских генетиков" в Государственном Дарвиновском музее, посвященный труду ученых-фронтовиков и другие. На выставке в музее "Старый Английский двор" парка "Зарядье" можно будет увидеть оплавленные кирпичи Брестской крепости, берестяную газету "Народный мститель", платок казненного немцами коммуниста Ефима Макаренкова, личные вещи летчицы-аса Лидии Литвяк и легендарного снайпера Людмилы Павличенко, и другие подлинные символы Победы", - отметил мэр. По его словам, бесплатные кинопоказы ожидаются в кинотеатрах "Москино", где зрители смогут увидеть киноленты, ставшие классикой отечественного кинематографа. В кинопарке "Москино" пройдет первая театрализованная экскурсия. Также, отметил он, 9 мая состоится торжественный проезд мотоколонны и пройдет легендарная 92-я эстафета "Серебряная ладья" на Гребном канале. "С 1 по 11 мая, за исключением 7 и 9 мая, запланированы бесплатные тематические экскурсии. Они будут стартовать от трех туристско-информационных центров на Тверской площади, Поклонной горе и на Большой Дмитровке… Также гости инфоцентров смогут поздравить с Днем Победы родных и близких, отправив почтовую открытку в любой населенный пункт России", - рассказал Собянин. Мэр уточнил, что главными помощниками в проведении масштабного комплекса мероприятий ко Дню Победы станут более пяти тысяч волонтеров Москвы. Они проведут акции "Спасибо Герою", "Георгиевская лента" и "Улицы героев", будут участвовать в работе штаба по встрече ветеранов и организуют множество других событий. Добровольцы будут участвовать и в сопровождении Парада Победы 9 мая на Красной площади.

https://ria.ru/20250425/sobyanin-2013324227.html

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москва, германия, сергей собянин, юрий левитан, лидия литвяк, зарядье, москино, 80-летие победы в великой отечественной войне