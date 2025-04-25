https://ria.ru/20250425/fas-2013354602.html
ФАС проверит рынок сырого молока
ФАС проверит рынок сырого молока - РИА Новости, 25.04.2025
ФАС проверит рынок сырого молока
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки производителей сырого молока, в том числе антикартельные, считая произошедшее повышение... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:06:00+03:00
2025-04-25T11:06:00+03:00
2025-04-25T11:06:00+03:00
экономика
россия
максим шаскольский
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки производителей сырого молока, в том числе антикартельные, считая произошедшее повышение отпускных цен необоснованным, рассказал глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Повышение отпускных цен производителей на сырое молоко сопровождалось высокой рентабельностью, ФАС считает это необоснованным. На рынке сырого молока проводятся проверки, в том числе антикартельные", - доложил Шаскольский. ФАС в начале марта сообщила, что направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока. Ведомство обещало проанализировать обоснованность устанавливаемых ими оптово-отпускных цен и при наличии оснований принять меры антимонопольного реагирования. По словам Шаскольского, ведомство также фиксирует высокий уровень наценок на ряд товаров, включая хлеб и сливочное масло. Ранее в апреле он говорил, что ФАС вместе с торговыми сетями будет работать над снижением наценок на хлеб и хлебную продукцию.
https://ria.ru/20250326/fas-2007560294.html
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экономика, россия, максим шаскольский, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проверит рынок сырого молока
Шаскольский: ФАС проверит рынок сырого молока