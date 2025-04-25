https://ria.ru/20250425/fabrika-2013405449.html

Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи

Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.04.2025

Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи

Пензенская фабрика "Маяк", одно из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, отправила в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:09:00+03:00

2025-04-25T14:09:00+03:00

2025-04-25T14:10:00+03:00

надежные люди

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

олег мельниченко

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013398550_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_b7f8032670b6a8ac83df8ce1a7ff65fc.jpg

САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Пензенская фабрика "Маяк", одно из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, отправила в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн гуманитарного груза, включая средства радиоэлектронной борьбы, пиломатериалы, дроны и средства защиты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Очередной гуманитарный конвой в зону проведения спецоперации отправил пензенский холдинг "Маяк". На передовую доставят более 8 тонн груза. Это современные средства радиоэлектронной борьбы, пиломатериалы, дроны и средства защиты - то, что необходимо нашим военнослужащим", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Начальник службы безопасности фабрики Сергей Карев пояснил, что груз отправится в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. "Характер груза остается тем же - в первую очередь, это противодроновая защита, это... детекторы дронов, прежде всего, ну и "мавики" для наших разведчиков, для химиков дозиметры даже везем, для саперов - металлоискатели. Остаются актуальными в связи с движением вперед наших ребят строительные материалы для постройки новых мест дислокации", - сказал Карев на видео, опубликованном главой региона. Он уточнил, что еще в составе груза более 2 километров самонесущего изолированного провода (СИП), труба ПНД для водопроводов, инструменты, саморезы, метизы.

https://ria.ru/20250424/premiya-2013102429.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, олег мельниченко, гуманитарная помощь