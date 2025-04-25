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Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.04.2025
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Надежные люди
 
14:09 25.04.2025 (обновлено: 14:10 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/fabrika-2013405449.html
Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи
Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.04.2025
Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи
Пензенская фабрика "Маяк", одно из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, отправила в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:09:00+03:00
2025-04-25T14:10:00+03:00
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олег мельниченко
гуманитарная помощь
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САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Пензенская фабрика "Маяк", одно из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, отправила в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн гуманитарного груза, включая средства радиоэлектронной борьбы, пиломатериалы, дроны и средства защиты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Очередной гуманитарный конвой в зону проведения спецоперации отправил пензенский холдинг "Маяк". На передовую доставят более 8 тонн груза. Это современные средства радиоэлектронной борьбы, пиломатериалы, дроны и средства защиты - то, что необходимо нашим военнослужащим", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Начальник службы безопасности фабрики Сергей Карев пояснил, что груз отправится в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. "Характер груза остается тем же - в первую очередь, это противодроновая защита, это... детекторы дронов, прежде всего, ну и "мавики" для наших разведчиков, для химиков дозиметры даже везем, для саперов - металлоискатели. Остаются актуальными в связи с движением вперед наших ребят строительные материалы для постройки новых мест дислокации", - сказал Карев на видео, опубликованном главой региона. Он уточнил, что еще в составе груза более 2 километров самонесущего изолированного провода (СИП), труба ПНД для водопроводов, инструменты, саморезы, метизы.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, олег мельниченко, гуманитарная помощь
Надежные люди, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Олег Мельниченко, Гуманитарная помощь

Пензенская фабрика "Маяк" отправила в зону СВО более восьми тонн гумпомощи

© Фото : Мельниченко/TelegramПензенская фабрика отправила в зону СВО более 8 тонн гуманитарного груза
Пензенская фабрика отправила в зону СВО более 8 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Мельниченко/Telegram
Пензенская фабрика отправила в зону СВО более 8 тонн гуманитарного груза
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САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Пензенская фабрика "Маяк", одно из старейших предприятий в РФ по производству бумаги, отправила в зону проведения специальной военной операции более 8 тонн гуманитарного груза, включая средства радиоэлектронной борьбы, пиломатериалы, дроны и средства защиты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Очередной гуманитарный конвой в зону проведения спецоперации отправил пензенский холдинг "Маяк". На передовую доставят более 8 тонн груза. Это современные средства радиоэлектронной борьбы, пиломатериалы, дроны и средства защиты - то, что необходимо нашим военнослужащим", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Начальник службы безопасности фабрики Сергей Карев пояснил, что груз отправится в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
"Характер груза остается тем же - в первую очередь, это противодроновая защита, это... детекторы дронов, прежде всего, ну и "мавики" для наших разведчиков, для химиков дозиметры даже везем, для саперов - металлоискатели. Остаются актуальными в связи с движением вперед наших ребят строительные материалы для постройки новых мест дислокации", - сказал Карев на видео, опубликованном главой региона.
Он уточнил, что еще в составе груза более 2 километров самонесущего изолированного провода (СИП), труба ПНД для водопроводов, инструменты, саморезы, метизы.
 
Надежные людиРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаОлег МельниченкоГуманитарная помощь
 
 
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