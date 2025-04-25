Европа призвала Зеленского отказаться от территорий, пишет WP
WP: европейцы призывают Зеленского признать необходимость отказа от территорий
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европейцы призывают Владимира Зеленского признать, что Украине нужно отказаться от территорий в рамках урегулирования конфликта, и в среду они добились прогресса в этом вопросе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальное лицо.
"Европейцы призывают Зеленского признать перспективу того, что Украине придется отказаться от территории в рамках соглашения. В среду они добились прогресса в этом", - пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника.
По словам одного из собеседников газеты, знакомого с ходом переговоров, руководство в Киеве "беспокоится, что будут делать США".
Как отмечает издание, среди участников переговоров растет ощущение, что Украина может быть готова "смириться" с принадлежностью Крыма России, если от нее не потребуют юридического признания этого факта.
Во вторник газета Washington Post писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, американский президент Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.