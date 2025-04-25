https://ria.ru/20250425/evropa-2013486798.html

Европа далека от полного военного суверенитета, считают в Швеции

Европа далека от полного военного суверенитета, считают в Швеции - РИА Новости, 25.04.2025

Европа далека от полного военного суверенитета, считают в Швеции

Европа не обладает полным военным суверенитетом, заявил исполнительный директор шведской промышленной компании Saab Микаэль Йоханссон. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:11:00+03:00

2025-04-25T18:11:00+03:00

2025-04-25T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европа не обладает полным военным суверенитетом, заявил исполнительный директор шведской промышленной компании Saab Микаэль Йоханссон. "Европе предстоит пройти путь, прежде чем мы создадим наши собственные возможности суверенности", - приводит его слова газета Wall Street Journal. По мнению Йоханссона, Европе только предстоит добиться независимости в ряде ключевых военных областей. Ранее издание Politico писало о том, что ЕС в случае возникновения военного конфликта на континенте и отсутствия военно-логистической поддержки со стороны США столкнется с фатальными трудностями. Как отмечает издание, на протяжении десятилетий военная логистика Европы выстраивалась с расчетом на американскую поддержку: большая часть транспортной инфраструктуры континента, которая была построена или модернизирована в годы холодной войны, по-прежнему пролегает с запада на восток, что было обусловлено ожиданием того, что в случае необходимости на континент прибудут американские подкрепления. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html

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европа, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, politico, евросоюз, в мире