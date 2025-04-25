https://ria.ru/20250425/evropa-2013472100.html

Европа отстает от мирового уровня производительности, заявили в МВФ

Европа отстает от мирового уровня производительности, заявили в МВФ - РИА Новости, 25.04.2025

Европа отстает от мирового уровня производительности, заявили в МВФ

Европа переживает глубокие структурные преобразования, включая старение населения, резкий рост стоимости энергии и отсталость европейских компаний от мирового... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:09:00+03:00

2025-04-25T17:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Европа переживает глубокие структурные преобразования, включая старение населения, резкий рост стоимости энергии и отсталость европейских компаний от мирового уровня производительности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Средние перспективы роста Европы нуждаются в некоторой поддержке. Изменения во внешней среде происходят в период глубоких структурных преобразований: население Европы стареет, и к 2050 году численность трудоспособного населения сократится более чем в двух третях стран ЕС. Появление новых технологий в автомобильном секторе и секторе искусственного интеллекта может трансформировать целые отрасли и услуги, а стоимость энергии резко возросла", - говорится в опубликованном документе фонда. Как указали в МВФ, частные инвестиции и рост производительности в регионе замедлились. "Европейские компании отстали от глобальной границы производительности", - подчеркнули в фонде. Там также отметили, что Европе требуется расти быстрее, чтобы удовлетворить растущие потребности в государственных расходах, поскольку, по расчетам МВФ, в течение следующих 25 лет социальные, оборонные и связанные с климатом расходы добавят почти 5,75 процентных пункта ВВП к бюджетам в странах с развитой экономикой и 8 процентных пунктов - в развивающихся. "Барьеры в торговле внутри ЕС по-прежнему существенны", - добавили в фонде. Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2025 году до 0,8%, в 2026 году - до 1,2%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленным показателям, значения на 2025 и 2026 годы снижены на 0,2 процентного пункта каждый по сравнению с январским прогнозом фонда.

https://ria.ru/20250402/evropa-2008793019.html

https://ria.ru/20250208/ekonomika-1998101414.html

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европа, мвф, евросоюз, в мире