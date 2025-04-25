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Советник патриарха оценил отказ принять антицерковный закон в Эстонии - РИА Новости, 25.04.2025
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Религия
 
21:29 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/estoniya-2013516795.html
Советник патриарха оценил отказ принять антицерковный закон в Эстонии
Советник патриарха оценил отказ принять антицерковный закон в Эстонии - РИА Новости, 25.04.2025
Советник патриарха оценил отказ принять антицерковный закон в Эстонии
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал вызывающим уважение и требующим мужества поступком отказ президента Эстонии Алара... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:29:00+03:00
2025-04-25T21:29:00+03:00
религия
эстония
алар карис
николай балашов
в мире
русская православная церковь
эстонская православная церковь московского патриархата
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал вызывающим уважение и требующим мужества поступком отказ президента Эстонии Алара Кариса принять закон о разрыве канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Русской православной церковью (РПЦ). Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ (бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с РПЦ. Президент Эстонии, в свою очередь, заявил 24 апреля, что не принял законопроект, поскольку в такой редакции он противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции страны, "непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания". "Решение президента Эстонии Алара Кариса вызывает уважение. Я внимательно ознакомился с полным текстом этого решения, размещенным на сайте президента. В нем совершенно точно указаны все пункты расхождения одобренного парламентом законопроекта с Конституцией Эстонии, защищать которую — долг президента. Думаю, политику потребовалось немалое мужество для опубликования данного документа", – сказал протоиерей Балашов РИА Новости. Эстонская христианская православная церковь в четверг поблагодарила Кариса за отказ утвердить поправки к законопроекту против нее.
https://ria.ru/20250410/zakharova-2010496422.html
https://ria.ru/20250410/estoniya-2010419081.html
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эстония, алар карис, николай балашов, в мире, русская православная церковь, эстонская православная церковь московского патриархата
Религия, Эстония, Алар Карис, Николай Балашов, В мире, Русская православная церковь, Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата
Советник патриарха оценил отказ принять антицерковный закон в Эстонии

Протоиерей Балашов назвал отказ принять закон о церквях в Эстонии мужественным

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПротоиерей Николай Балашов
Протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал вызывающим уважение и требующим мужества поступком отказ президента Эстонии Алара Кариса принять закон о разрыве канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Русской православной церковью (РПЦ).
Парламент Эстонии ранее принял в окончательном третьем чтении закон, предусматривающий разрыв канонической связи ЭПХЦ (бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с РПЦ. Президент Эстонии, в свою очередь, заявил 24 апреля, что не принял законопроект, поскольку в такой редакции он противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции страны, "непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".
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"Решение президента Эстонии Алара Кариса вызывает уважение. Я внимательно ознакомился с полным текстом этого решения, размещенным на сайте президента. В нем совершенно точно указаны все пункты расхождения одобренного парламентом законопроекта с Конституцией Эстонии, защищать которую — долг президента. Думаю, политику потребовалось немалое мужество для опубликования данного документа", – сказал протоиерей Балашов РИА Новости.
Эстонская христианская православная церковь в четверг поблагодарила Кариса за отказ утвердить поправки к законопроекту против нее.
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РелигияЭстонияАлар КарисНиколай БалашовВ миреРусская православная церковьЭстонская Православная Церковь Московского Патриархата
 
 
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