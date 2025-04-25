Эстония повысит военные расходы в 2026 году
Министр обороны Певкур: военные траты Эстонии в 2026 году достигнут 5,4% ВВП
© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в соцсети X заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ее ВВП.
"Историческое решение: траты на оборону Эстонии возрастут до 5,4% уже в 2026!" - написал министр.
"Шанс на мир": действия Каллас вызвали ярость на Западе
24 апреля, 09:53
Согласно телерадиокомпании ERR, в настоящее время расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией
23 апреля, 13:29