https://ria.ru/20250425/estonija-2013515501.html

Эстония повысит военные расходы в 2026 году

Эстония повысит военные расходы в 2026 году - РИА Новости, 25.04.2025

Эстония повысит военные расходы в 2026 году

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в соцсети X заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ее ВВП. РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в соцсети X заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ее ВВП. "Историческое решение: траты на оборону Эстонии возрастут до 5,4% уже в 2026!" - написал министр. Согласно телерадиокомпании ERR, в настоящее время расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250424/kallas-2013110875.html

https://ria.ru/20250423/estonija-2012943117.html

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Максим Зубков

в мире, эстония, европа, россия, ханно певкур, дональд трамп, нато