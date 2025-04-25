WP: ЕС дополнил ответное предложение по Украине перед встречей в Лондоне
WP: Европа добавила много элементов в ответ на предложение США по Украине
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Европейские страны перед встречей в Лондоне в среду добавили много разных элементов в ответное предложение по урегулированию конфликта на Украине после предложения США, пишет газета Washington Post.
В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы передало, что проект США по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины в первую очередь за счет Европы. Встречный проект соглашения, подготовленный украинскими и европейскими представителями, предусматривает предоставление киевскому режиму прочных гарантий безопасности, включая обязательства со стороны Соединенных Штатов, аналогичные пятой статье устава НАТО.
"Европейские лидеры, которые должны были провести переговоры на высоком уровне в Лондоне в среду до того, как двое из трех американских чиновников отказались участвовать, добавили много разных элементов в сделку, включая полное прекращение огня для начала и четкие гарантии безопасности, особенно от США", - говорится в сообщении газеты.
Во вторник Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Британию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Как уточнили в Washington Post, американское руководство пришли в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, американский президент Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.