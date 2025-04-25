Куча моделей и неудачи в бизнесе. Как сейчас живет любимый внук Ельцина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВнук первого президента России Бориса Ельцина Борис
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. У Бориса Николаевича Ельцина было шестеро внуков. Особенно он выделял сына Татьяны Юмашевой, названного в его честь. Борис Ельцин — младший с самого детства никогда ни в чем не нуждался и имел фантастические стартовые возможности, которыми, похоже, так и не воспользовался.
С каким же багажом подошел к настоящему времени внук знаменитого деда, чья громкая фамилия позволяет ему не переживать за свое будущее?
Родители развелись из-за измен отца
Родители Бориса Ельцина — младшего, Татьяна Юмашева (на тот момент — Ельцина) и Вилен Хайруллин, встретились еще во времена студенчества. Между ними быстро вспыхнула искра, вскоре они расписались. Но брак был недолгим.
Татьяна Юмашева
Пока беременная Татьяна работала и строила свою карьеру, Вилен предпочитал ходить налево. Когда обман раскрылся, дочка Ельцина сразу же подала на развод, запретив Хайруллину общаться с сыном. Мальчика она назвала в честь деда.
В своих интервью впоследствии Борис признавался, что рос практически в одиночестве — дед был политиком и ставил в приоритет карьеру, а не семью, мама работала в его администрации, а отчим, Валентин Юмашев, занимался бизнесом. Поэтому мальчик был по сути предоставлен самому себе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Юмашева с супругом Валентином Юмашевым
Татьяна Юмашева с супругом Валентином Юмашевым
Купюры от дедушки-президента
Впрочем, иногда дедушка-президент вспоминал про любимого внука. Когда тот был еще ребенком, он всегда подсовывал ему парочку купюр на карманные расходы. По мере того как Борис взрослел, увеличивал эти суммы на несколько нулей.
Сначала Борис учился в английской школе в России, а после поехал получать образование в Великобритании. Однако быстро забросил занятия и через несколько месяцев вернулся в Россию.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПеред началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Он еще пару раз попытался получить высшее образование, но так этого и не сделал. Ельцин-младший понемногу поучился в МГИМО, Высшей школе бизнеса при МГУ, Брауновском университете в США, но лекциям всегда предпочитал свидания с девушками модельной внешности.
Первая возлюбленная
Первым серьезным романом Бориса стали его отношения с внучкой поэта Расула Гамзатова Шахри Амирхановой. С ней он познакомился во время учебы в Англии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДарья Жукова и Шахри Амирханова во время гала-вечера The Love Ball в 2008 году
Дарья Жукова и Шахри Амирханова во время гала-вечера The Love Ball в 2008 году
Бурный роман длился несколько лет и приковал к себе внимание журналистов и тех, кто интересовался светской жизнью. Шахри работала главным редактором журнала Harper's Bazaar и в авторской колонке, не стесняясь и не скрывая подробностей, рассказывала читателям, как развиваются ее отношения с внуком известного политика.
Ходили слухи, что Борис сделал девушке предложение, но та ответила отказом. Вскоре их любовная история подошла к финалу: Амирханова с головой ушла в карьеру, а Борис нашел утешение в объятиях новой пассии. Ей стала победительница первого отечественного реалити-шоу "За стеклом" Жанна Агагишева.
© Фото : соцсети Жанны АгагишевойЖанна Агагишева
© Фото : соцсети Жанны Агагишевой
Жанна Агагишева
Менял девушек как перчатки
После романа с Жанной Агагишевой, который также продлился недолго, у Бориса начался "период Дикаприо": в возрасте около тридцати лет Ельцин, как и знаменитый голливудский актер, предпочитал встречаться с молодыми моделями.
Самым громким стал роман с Еленой Максимовой, которую Борис увел у лучшего друга. Он даже подарил девушке кольцо, но к браку отношения не привели.
Певица Елена Максимова
Женой Бориса могла бы стать и сербская модель Тамара Лазич, кандидатуру которой одобрила даже его семья. С иностранкой повстречался пару лет, а затем пара рассталась по неизвестным причинам.
Прогорел в бизнесе
С работой дела у Бориса шли совсем не так хорошо, как могли бы: Борис увлекся не политикой, как того ожидали влиятельные родственники, а творчеством. Выступил продюсером пары фильмов, основал компанию Timedale Entertainment и даже успел посотрудничать с Валерием Тодоровским, но особых успехов так и не достиг.
Режиссер Валерий Тодоровский
Еще Борис попытался открыть в Подмосковье горнолыжный курорт, но идея с треском провалилась, принеся огромные расходы.
Сейчас внук политика живет за границей и снова занялся бизнесом. Свою работу, по данным издания "Аргументы и факты", он описывает одной загадочной фразой: "Привлечение инвестиций с помощью семейных связей". Правда, чем конкретно занимается, не говорит.