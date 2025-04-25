https://ria.ru/20250425/ekonomika-2013314908.html
Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики
Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики - РИА Новости, 25.04.2025
Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики
Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:26:00+03:00
2025-04-25T06:26:00+03:00
2025-04-25T06:26:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как заявил министр, на фоне сложных внешних условий российская экономика демонстрирует устойчивость, ВВП показывал рост в 2023 и 2024 годах на уровне 4,1% и 4,3%, в 2025 году ожидается умеренное замедление роста.
https://ria.ru/20250424/putin-2013186407.html
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экономика, россия, антон силуанов, всемирный банк
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Всемирный банк
Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики
Силуанов: мировая экономика находится на критическом этапе, российская растет