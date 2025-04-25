https://ria.ru/20250425/ekonomika-2013314908.html

Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики

Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики - РИА Новости, 25.04.2025

Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики

Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:26:00+03:00

2025-04-25T06:26:00+03:00

2025-04-25T06:26:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

всемирный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152716/67/1527166751_0:102:3048:1817_1920x0_80_0_0_85b1bc16c3decbcbf7aea49df72fbbd0.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Мировая экономика находится на критическом этапе, российская - растет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины", - говорится в заявлении Силуанова к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как заявил министр, на фоне сложных внешних условий российская экономика демонстрирует устойчивость, ВВП показывал рост в 2023 и 2024 годах на уровне 4,1% и 4,3%, в 2025 году ожидается умеренное замедление роста.

https://ria.ru/20250424/putin-2013186407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, всемирный банк