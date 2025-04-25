https://ria.ru/20250425/efimov-2013383593.html
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 25.04.2025
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты
Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:12:00+03:00
2025-04-25T13:12:00+03:00
2025-04-25T13:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и промышленных объектов в рамках масштабных инвестпроектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов в столице. Город выставил на торги пять участков на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости – производственный комплекс и торгово-деловые объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в Зеленограде планируется строительство промкомплекса площадью более 5 тысяч квадратных метров, в Коммунарке – четырех торгово-офисных объектов общей площадью свыше 405 тысяч "квадратов".Торги пройдут на площадке "Росэлторга" в мае и июне, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250425/efimov-2013293357.html
https://ria.ru/20250425/efimov-2013270111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты
Ефимов: Москва выставила на торги пять участков под масштабные инвестпроекты
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и промышленных объектов в рамках масштабных инвестпроектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов в столице. Город выставил на торги пять участков на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости – производственный комплекс и торгово-деловые объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в Зеленограде планируется строительство промкомплекса площадью более 5 тысяч квадратных метров, в Коммунарке – четырех торгово-офисных объектов общей площадью свыше 405 тысяч "квадратов".
Торги пройдут на площадке "Росэлторга" в мае и июне, добавляется в сообщении.