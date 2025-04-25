Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/efimov-2013383593.html
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 25.04.2025
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты
Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:12:00+03:00
2025-04-25T13:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a60de8c68ff3772046b9827fe31de1.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и промышленных объектов в рамках масштабных инвестпроектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов в столице. Город выставил на торги пять участков на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости – производственный комплекс и торгово-деловые объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в Зеленограде планируется строительство промкомплекса площадью более 5 тысяч квадратных метров, в Коммунарке – четырех торгово-офисных объектов общей площадью свыше 405 тысяч "квадратов".Торги пройдут на площадке "Росэлторга" в мае и июне, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250425/efimov-2013293357.html
https://ria.ru/20250425/efimov-2013270111.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e30f973ddafb3cb21b6b69ad419ead51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман
Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты

Ефимов: Москва выставила на торги пять участков под масштабные инвестпроекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и промышленных объектов в рамках масштабных инвестпроектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов в столице. Город выставил на торги пять участков на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости – производственный комплекс и торгово-деловые объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Ефимов: свыше 7 тысяч семей на севере Москвы переехали в рамках реновации
Вчера, 11:06
Как уточнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в Зеленограде планируется строительство промкомплекса площадью более 5 тысяч квадратных метров, в Коммунарке – четырех торгово-офисных объектов общей площадью свыше 405 тысяч "квадратов".
Торги пройдут на площадке "Росэлторга" в мае и июне, добавляется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Ефимов: в вестибюле станции "Крымская" установили эскалаторное оборудование
Вчера, 09:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала