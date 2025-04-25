https://ria.ru/20250425/efimov-2013383593.html

Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты

Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 25.04.2025

Ефимов: Москва выставила на торги землю под масштабные инвестпроекты

Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:12:00+03:00

2025-04-25T13:12:00+03:00

2025-04-25T13:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права льготной аренды пяти земельных участков в Новомосковском и Зеленоградском округах для строительства коммерческих и промышленных объектов в рамках масштабных инвестпроектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Более 4,1 гектара земли доступно инвесторам для реализации коммерческих и промышленных проектов в столице. Город выставил на торги пять участков на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов, по которым земля будет арендована по льготной ставке один рубль в год. Суммарно на них можно возвести свыше 410 тысяч квадратных метров недвижимости – производственный комплекс и торгово-деловые объекты", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в Зеленограде планируется строительство промкомплекса площадью более 5 тысяч квадратных метров, в Коммунарке – четырех торгово-офисных объектов общей площадью свыше 405 тысяч "квадратов".Торги пройдут на площадке "Росэлторга" в мае и июне, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250425/efimov-2013293357.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман