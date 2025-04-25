Ефимов: свыше 7 тысяч семей на севере Москвы переехали в рамках реновации
Ефимов: на севере Москвы в рамках реновации переехали свыше 7,5 тысячи семей
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На севере Москвы в рамках реновации в новое жилье переехали более 7,5 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первое переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Тогда жителям были предложены квартиры в жилом комплексе на Бескудниковском бульваре. Сегодня количество переданных под заселение новостроек достигло 51. В новые квартиры переехали более 7,5 тысячи семей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что из них 2,7 тысячи семей составили жители Бескудниковского района, 1,4 тысячи – Головинского района, а более тысячи семей - Дмитровского района Москвы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что услугой помощи в переезде от города воспользовались 7,1 тысячи семей.
Ранее глава города Сергей Собянин рассказал о переселении в рамках реновации в Тимирязевском районе.