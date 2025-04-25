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Ефимов: свыше 7 тысяч семей на севере Москвы переехали в рамках реновации - РИА Новости, 25.04.2025
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11:06 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/efimov-2013293357.html
Ефимов: свыше 7 тысяч семей на севере Москвы переехали в рамках реновации
Ефимов: свыше 7 тысяч семей на севере Москвы переехали в рамках реновации - РИА Новости, 25.04.2025
Ефимов: свыше 7 тысяч семей на севере Москвы переехали в рамках реновации
На севере Москвы в рамках реновации в новое жилье переехали более 7,5 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 25.04.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На севере Москвы в рамках реновации в новое жилье переехали более 7,5 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первое переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Тогда жителям были предложены квартиры в жилом комплексе на Бескудниковском бульваре. Сегодня количество переданных под заселение новостроек достигло 51. В новые квартиры переехали более 7,5 тысячи семей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что из них 2,7 тысячи семей составили жители Бескудниковского района, 1,4 тысячи – Головинского района, а более тысячи семей - Дмитровского района Москвы.Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что услугой помощи в переезде от города воспользовались 7,1 тысячи семей.Ранее глава города Сергей Собянин рассказал о переселении в рамках реновации в Тимирязевском районе.
https://ria.ru/20250424/efimov-2013061340.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: свыше 7 тысяч семей на севере Москвы переехали в рамках реновации

Ефимов: на севере Москвы в рамках реновации переехали свыше 7,5 тысячи семей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. На севере Москвы в рамках реновации в новое жилье переехали более 7,5 тысяч семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первое переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Тогда жителям были предложены квартиры в жилом комплексе на Бескудниковском бульваре. Сегодня количество переданных под заселение новостроек достигло 51. В новые квартиры переехали более 7,5 тысячи семей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что из них 2,7 тысячи семей составили жители Бескудниковского района, 1,4 тысячи – Головинского района, а более тысячи семей - Дмитровского района Москвы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что услугой помощи в переезде от города воспользовались 7,1 тысячи семей.
Ранее глава города Сергей Собянин рассказал о переселении в рамках реновации в Тимирязевском районе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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