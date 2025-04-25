https://ria.ru/20250425/efimov-2013270111.html
Ефимов: в вестибюле станции "Крымская" установили эскалаторное оборудование
Ефимов: в вестибюле станции "Крымская" установили эскалаторное оборудование - РИА Новости, 25.04.2025
Ефимов: в вестибюле станции "Крымская" установили эскалаторное оборудование
В восточном вестибюле станции "Крымская" Троицкой линии метро смонтировали эскалаторное оборудование, также готов каркас будущих эскалаторов, сообщил заммэра... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:12:00+03:00
2025-04-25T09:12:00+03:00
2025-04-25T09:12:00+03:00
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владимир ефимов (правительство москвы)
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сергей собянин
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В восточном вестибюле станции "Крымская" Троицкой линии метро смонтировали эскалаторное оборудование, также готов каркас будущих эскалаторов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Станция "Крымская" Троицкой линии метро находится в активной стадии строительства: готовы монолитные конструкции платформы, ведется монтаж подсистем для дальнейшей установки облицовочных панелей на колонны и путевые стены, а также устройство инженерных систем", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в западном вестибюле почти завершили устройство наклонных ходов будущих эскалаторов. Их протяженность составляет 41 метр. Кроме того, в восточном вестибюле установили эскалаторное оборудование.Станция "Крымская" Троицкой линии метро находится между железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) и жилым кварталом Донского района и имеет два наземных вестибюля. В основе архитектурного решения станции лежит морская тематика, уточняется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внешнем виде станции "Вавиловская" Троицкой линии метрополитена.
https://ria.ru/20250424/efimov-2013061340.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Сергей Собянин
Ефимов: в вестибюле станции "Крымская" установили эскалаторное оборудование
Ефимов: в вестибюле станции "Крымская" смонтировали эскалаторное оборудование
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В восточном вестибюле станции "Крымская" Троицкой линии метро смонтировали эскалаторное оборудование, также готов каркас будущих эскалаторов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Станция "Крымская" Троицкой линии метро находится в активной стадии строительства: готовы монолитные конструкции платформы, ведется монтаж подсистем для дальнейшей установки облицовочных панелей на колонны и путевые стены, а также устройство инженерных систем", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в западном вестибюле почти завершили устройство наклонных ходов будущих эскалаторов. Их протяженность составляет 41 метр. Кроме того, в восточном вестибюле установили эскалаторное оборудование.
Станция "Крымская" Троицкой линии метро находится между железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) и жилым кварталом Донского района и имеет два наземных вестибюля. В основе архитектурного решения станции лежит морская тематика, уточняется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внешнем виде станции "Вавиловская" Троицкой линии метрополитена.