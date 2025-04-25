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"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 25.04.2025 (обновлено: 15:45 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/dubinskiy-2013327086.html
"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 25.04.2025
"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
Владимир Зеленский мстит президенту США Дональду Трампу за февральское унижение в Белом доме, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T09:23:00+03:00
2025-04-25T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
киев
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский мстит президенту США Дональду Трампу за февральское унижение в Белом доме, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По его мнению, помимо цепляний за власть, Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания испортить Трампу первые сто дней президентства."Это месть &lt;...&gt; за скандал в Овальном кабинете и за то, что мир угрожает его власти", — отметил Дубинский. В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013323563.html
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сша
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, киев, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, Вашингтон (штат)
"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

Дубинский: Зеленский мстит Трампу за скандал в Белом доме

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский мстит президенту США Дональду Трампу за февральское унижение в Белом доме, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

По его мнению, помимо цепляний за власть, Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания испортить Трампу первые сто дней президентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский сделал тяжелое признание о ситуации в ДНР
Вчера, 08:50
"Это месть <...> за скандал в Овальном кабинете и за то, что мир угрожает его власти", — отметил Дубинский.

В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевВашингтон (штат)
 
 
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