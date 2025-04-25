"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский
Дубинский: Зеленский мстит Трампу за скандал в Белом доме
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский мстит президенту США Дональду Трампу за февральское унижение в Белом доме, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
По его мнению, помимо цепляний за власть, Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания испортить Трампу первые сто дней президентства.
По его мнению, помимо цепляний за власть, Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания испортить Трампу первые сто дней президентства.
"Это месть <...> за скандал в Овальном кабинете и за то, что мир угрожает его власти", — отметил Дубинский.
В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.