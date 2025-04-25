https://ria.ru/20250425/dubinskiy-2013327086.html

"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский - РИА Новости, 25.04.2025

"Месть за скандал". В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

Владимир Зеленский мстит президенту США Дональду Трампу за февральское унижение в Белом доме, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:23:00+03:00

2025-04-25T09:23:00+03:00

2025-04-25T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский мстит президенту США Дональду Трампу за февральское унижение в Белом доме, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По его мнению, помимо цепляний за власть, Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания испортить Трампу первые сто дней президентства."Это месть <...> за скандал в Овальном кабинете и за то, что мир угрожает его власти", — отметил Дубинский. В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.

https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013323563.html

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сша

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, киев, вашингтон (штат)