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В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 25.04.2025
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16:20 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/dtp-2013451938.html
В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека
В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 25.04.2025
В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека
Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Луганске, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:20:00+03:00
2025-04-25T16:20:00+03:00
луганск
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
происшествия
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Луганске, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР. По данным спасателей, столкновение произошло на выезде из Луганска. "В результате аварии пострадали 7 человек. Из них 3 погибли. Двух человек из одного автомобиля деблокировали спасатели МЧС России. Их передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работали пять сотрудников МЧС и одна пожарная автоцистерна.
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луганск
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луганск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, происшествия
Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП, Происшествия
В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека

МЧС: в результате ДТП в Луганске погибли три человека, четверо пострадали

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Луганске, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР.
По данным спасателей, столкновение произошло на выезде из Луганска.
"В результате аварии пострадали 7 человек. Из них 3 погибли. Двух человек из одного автомобиля деблокировали спасатели МЧС России. Их передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте работали пять сотрудников МЧС и одна пожарная автоцистерна.
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ЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТППроисшествия
 
 
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