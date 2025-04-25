https://ria.ru/20250425/dtp-2013451938.html

В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека

В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека - РИА Новости, 25.04.2025

В Луганске при столкновении четырех автомобилей погибли три человека

Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Луганске, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:20:00+03:00

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луганск

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей в Луганске, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР. По данным спасателей, столкновение произошло на выезде из Луганска. "В результате аварии пострадали 7 человек. Из них 3 погибли. Двух человек из одного автомобиля деблокировали спасатели МЧС России. Их передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работали пять сотрудников МЧС и одна пожарная автоцистерна.

https://ria.ru/20250420/dtp-2012416796.html

луганск

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луганск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, происшествия