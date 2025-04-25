https://ria.ru/20250425/dron-2013509594.html
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:29:00+03:00
2025-04-25T20:29:00+03:00
2025-04-25T20:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА о стороны вооруженных формирований Украины: 19.00 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Кроме того, по данным управления, ВСУ в 14.50 выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, россия, сцкк
Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, СЦКК
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на поселок Пантелеймоновка в ДНР