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Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/dron-2013509594.html
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:29:00+03:00
2025-04-25T20:29:00+03:00
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА о стороны вооруженных формирований Украины: 19.00 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Кроме того, по данным управления, ВСУ в 14.50 выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, россия, сцкк
Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, СЦКК
Дрон ВСУ атаковал Пантелеймоновку в ДНР

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на поселок Пантелеймоновка в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирована атака ударным БПЛА о стороны вооруженных формирований Украины: 19.00 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о последствиях не поступала.
Кроме того, по данным управления, ВСУ в 14.50 выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы УкраиныРоссияСЦКК
 
 
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