https://ria.ru/20250425/dreval-2013307457.html

Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль

Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль - РИА Новости, 25.04.2025

Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль

Лидеры зарубежных стран, которые примут участие в параде Победы в Москве, сделали выбор в пользу человечности и исторической памяти, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T02:45:00+03:00

2025-04-25T02:45:00+03:00

2025-04-25T02:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

европа

максим древаль

парад победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лидеры зарубежных стран, которые примут участие в параде Победы в Москве, сделали выбор в пользу человечности и исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости глава российского общества "Знание" Максим Древаль. "Каждый из зарубежных лидеров, кто приедет в Москву 9 мая на парад Победы, делает выбор, на самом деле, не в пользу нашей страны, а в пользу исторической памяти, здравого смысла, человечности", - сказал собеседник агентства. Древаль добавил, что Россия ждет на празднование Дня Победы друзей, в том числе, и из Европы - сильных, мужественных людей, которые, несмотря на угрозы, приняли решение в этот день быть с россиянами.

https://ria.ru/20250417/sng-2011888894.html

москва

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, европа, максим древаль, парад победы