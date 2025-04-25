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Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:45 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/dreval-2013307457.html
Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль
Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль - РИА Новости, 25.04.2025
Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль
Лидеры зарубежных стран, которые примут участие в параде Победы в Москве, сделали выбор в пользу человечности и исторической памяти, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:45:00+03:00
2025-04-25T02:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
европа
максим древаль
парад победы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лидеры зарубежных стран, которые примут участие в параде Победы в Москве, сделали выбор в пользу человечности и исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости глава российского общества "Знание" Максим Древаль. "Каждый из зарубежных лидеров, кто приедет в Москву 9 мая на парад Победы, делает выбор, на самом деле, не в пользу нашей страны, а в пользу исторической памяти, здравого смысла, человечности", - сказал собеседник агентства. Древаль добавил, что Россия ждет на празднование Дня Победы друзей, в том числе, и из Европы - сильных, мужественных людей, которые, несмотря на угрозы, приняли решение в этот день быть с россиянами.
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москва, россия, европа, максим древаль, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Европа, Максим Древаль, Парад Победы
Лидеры зарубежных стран сделали выбор в пользу человечности, заявил Древаль

Древаль: зарубежные лидеры сделали выбор в пользу исторической памяти

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Флаг России
 Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лидеры зарубежных стран, которые примут участие в параде Победы в Москве, сделали выбор в пользу человечности и исторической памяти, заявил в интервью РИА Новости глава российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Каждый из зарубежных лидеров, кто приедет в Москву 9 мая на парад Победы, делает выбор, на самом деле, не в пользу нашей страны, а в пользу исторической памяти, здравого смысла, человечности", - сказал собеседник агентства.
Древаль добавил, что Россия ждет на празднование Дня Победы друзей, в том числе, и из Европы - сильных, мужественных людей, которые, несмотря на угрозы, приняли решение в этот день быть с россиянами.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияЕвропаМаксим ДревальПарад Победы
 
 
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