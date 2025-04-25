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Доклад: разногласия стран Запада по Украине предвещают закат евроатлантизма - РИА Новости, 25.04.2025
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РИА Новости Аналитика
 
18:04 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/doklad-2013485355.html
Доклад: разногласия стран Запада по Украине предвещают закат евроатлантизма
Доклад: разногласия стран Запада по Украине предвещают закат евроатлантизма - РИА Новости, 25.04.2025
Доклад: разногласия стран Запада по Украине предвещают закат евроатлантизма
Раскол в позициях США и их союзников в Европе по урегулированию конфликта на Украине предвещает закат евроатлантической архитектуры безопасности, встает вопрос... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:04:00+03:00
2025-04-25T18:04:00+03:00
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украина
европа
нато
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Раскол в позициях США и их союзников в Европе по урегулированию конфликта на Украине предвещает закат евроатлантической архитектуры безопасности, встает вопрос о европейской безопасности без участия внерегиональных сил, новая структура придет с востока Евразии, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Безопасность придет в Европу с Востока". "Наметившийся раскол между США и их европейскими союзниками по украинскому урегулированию предвещает закат евроатлантической безопасности как таковой. И тогда встает вопрос уже о чисто европейской безопасности, то есть без участия и вмешательства внерегиональных держав. И, похоже, придет она с востока Евразийского континента, частью которого и является Европа. География все расставит по свои местам", - отмечают аналитики. В докладе подчеркивается, что конфликт на Украине обозначил кризис безопасности в Европе и Евроатлантике. В рамках его урегулирования один из центральных вопросов - гарантии России со стороны Запада, но пока речь идет только о невступлении Украины в НАТО, говорится в нем. "Вопрос, однако, стоит шире: угрозу России создает сам натоцентричный характер сложившейся под давлением Запада архитектуры евробезопасности. Назвать это безопасностью, не издеваясь над смыслом самого понятия, нельзя, поскольку Москве неоднократно заявляли, что гарантии безопасности в Европе могут иметь только члены НАТО, куда, как давалось понять, Россию никогда не пригласят. Другими словами, безопасность членов НАТО означала отсутствие безопасности у всех остальных и прежде всего у России. Именно стремлением изолировать Россию в вопросах региональной безопасности объясняется курс на расширение альянса, а прием в него Украины был призван загнать Россию в угол", - считают авторы доклада. Полный текст доклада "РИА-Аналитика" читайте на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в 8.00 мск в субботу.
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россия, украина, европа, нато
РИА Новости Аналитика, Россия, Украина, Европа, НАТО
Доклад: разногласия стран Запада по Украине предвещают закат евроатлантизма

Разногласия на Западе по миру на Украине предвещают закат евроатлантизма

© AP Photo / Alberto PezzaliПарламентская площадь в Лондоне
Парламентская площадь в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Парламентская площадь в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Раскол в позициях США и их союзников в Европе по урегулированию конфликта на Украине предвещает закат евроатлантической архитектуры безопасности, встает вопрос о европейской безопасности без участия внерегиональных сил, новая структура придет с востока Евразии, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Безопасность придет в Европу с Востока".
"Наметившийся раскол между США и их европейскими союзниками по украинскому урегулированию предвещает закат евроатлантической безопасности как таковой. И тогда встает вопрос уже о чисто европейской безопасности, то есть без участия и вмешательства внерегиональных держав. И, похоже, придет она с востока Евразийского континента, частью которого и является Европа. География все расставит по свои местам", - отмечают аналитики.
В докладе подчеркивается, что конфликт на Украине обозначил кризис безопасности в Европе и Евроатлантике. В рамках его урегулирования один из центральных вопросов - гарантии России со стороны Запада, но пока речь идет только о невступлении Украины в НАТО, говорится в нем.
"Вопрос, однако, стоит шире: угрозу России создает сам натоцентричный характер сложившейся под давлением Запада архитектуры евробезопасности. Назвать это безопасностью, не издеваясь над смыслом самого понятия, нельзя, поскольку Москве неоднократно заявляли, что гарантии безопасности в Европе могут иметь только члены НАТО, куда, как давалось понять, Россию никогда не пригласят. Другими словами, безопасность членов НАТО означала отсутствие безопасности у всех остальных и прежде всего у России. Именно стремлением изолировать Россию в вопросах региональной безопасности объясняется курс на расширение альянса, а прием в него Украины был призван загнать Россию в угол", - считают авторы доклада.
Полный текст доклада "РИА-Аналитика" читайте на сайте ria.ru и в Telegram-канале РИА Новости в 8.00 мск в субботу.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США усилили доминирование над Европой благодаря кризису 2008 года
2 апреля, 14:07
 
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