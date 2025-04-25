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В ДНР мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
В ДНР мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона - РИА Новости, 25.04.2025
В ДНР мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
Пожилой мужчина пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на село Новоукраинка в ДНР, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:48:00+03:00
2025-04-25T21:48:00+03:00
2025-04-25T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на село Новоукраинка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В селе Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа, на территории кладбища, в результате сброса противником взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1949 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале. По его данным, при вооруженной агрессии ВСУ по территории региона повреждения получили четыре жилых дома. "Противником совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.
https://ria.ru/20250425/minoborony-2013333370.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона
Пушилин: при атаке БПЛА ВСУ на село Новоукраинка в ДНР пострадал мужчина