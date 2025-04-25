https://ria.ru/20250425/dnr-2013322104.html
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону - РИА Новости, 25.04.2025
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону
СБУ хотела мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР в тероборону или расправиться с ними, рассказал РИА Новости иеродиакон... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:29:00+03:00
2025-04-25T08:29:00+03:00
2025-04-25T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
игорь конашенков
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 25 апр – РИА Новости. СБУ хотела мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР в тероборону или расправиться с ними, рассказал РИА Новости иеродиакон Диадор. "За три дня, как наши войска зашли, сюда зашли СБУ, и всех трудников на тероборону хотели забрать. Но руководство наше сказало, что мы никого не дадим. Но они выходили, сказали, что с ними (монахами) надо все заканчивать, кончать их всех. И это слышали в охране, которая здесь находилась. Они думали, что никого не видят, просто так между собой разговаривали. По милости Божьей, но за эти два-три дня как раз наши войска зашли", – сказал Диадор. По его словам, обитель находилась в блокаде два с половиной года, и вся община благодарит российских военнослужащих за освобождение и защиту. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар"* в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010134647.html
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008552822.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, игорь конашенков, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Игорь Конашенков, Служба безопасности Украины, В мире
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону
Иеродиакон Диадор: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону