https://ria.ru/20250425/dnr-2013322104.html

Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону

Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону - РИА Новости, 25.04.2025

Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону

СБУ хотела мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР в тероборону или расправиться с ними, рассказал РИА Новости иеродиакон... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:29:00+03:00

2025-04-25T08:29:00+03:00

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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 25 апр – РИА Новости. СБУ хотела мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР в тероборону или расправиться с ними, рассказал РИА Новости иеродиакон Диадор. "За три дня, как наши войска зашли, сюда зашли СБУ, и всех трудников на тероборону хотели забрать. Но руководство наше сказало, что мы никого не дадим. Но они выходили, сказали, что с ними (монахами) надо все заканчивать, кончать их всех. И это слышали в охране, которая здесь находилась. Они думали, что никого не видят, просто так между собой разговаривали. По милости Божьей, но за эти два-три дня как раз наши войска зашли", – сказал Диадор. По его словам, обитель находилась в блокаде два с половиной года, и вся община благодарит российских военнослужащих за освобождение и защиту. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар"* в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010134647.html

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россия, донецкая народная республика, игорь конашенков, служба безопасности украины, в мире