Рейтинг@Mail.ru
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/dnr-2013322104.html
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону - РИА Новости, 25.04.2025
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону
СБУ хотела мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР в тероборону или расправиться с ними, рассказал РИА Новости иеродиакон... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:29:00+03:00
2025-04-25T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
игорь конашенков
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 25 апр – РИА Новости. СБУ хотела мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР в тероборону или расправиться с ними, рассказал РИА Новости иеродиакон Диадор. "За три дня, как наши войска зашли, сюда зашли СБУ, и всех трудников на тероборону хотели забрать. Но руководство наше сказало, что мы никого не дадим. Но они выходили, сказали, что с ними (монахами) надо все заканчивать, кончать их всех. И это слышали в охране, которая здесь находилась. Они думали, что никого не видят, просто так между собой разговаривали. По милости Божьей, но за эти два-три дня как раз наши войска зашли", – сказал Диадор. По его словам, обитель находилась в блокаде два с половиной года, и вся община благодарит российских военнослужащих за освобождение и защиту. Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар"* в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010134647.html
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008552822.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, игорь конашенков, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Игорь Конашенков, Служба безопасности Украины, В мире
Иеродиакон: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону

Иеродиакон Диадор: СБУ пыталась мобилизовать служителей монастыря в тероборону

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 25 апр – РИА Новости. СБУ хотела мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР в тероборону или расправиться с ними, рассказал РИА Новости иеродиакон Диадор.
"За три дня, как наши войска зашли, сюда зашли СБУ, и всех трудников на тероборону хотели забрать. Но руководство наше сказало, что мы никого не дадим. Но они выходили, сказали, что с ними (монахами) надо все заканчивать, кончать их всех. И это слышали в охране, которая здесь находилась. Они думали, что никого не видят, просто так между собой разговаривали. По милости Божьей, но за эти два-три дня как раз наши войска зашли", – сказал Диадор.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
На Украине избили прихожан храма УПЦ
9 апреля, 01:16
По его словам, обитель находилась в блокаде два с половиной года, и вся община благодарит российских военнослужащих за освобождение и защиту.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 13 марта 2022 года заявил, что неонацисты из батальона "Айдар"* в населенном пункте Никольское на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей, при освобождении Никольского российскими подразделениями они не пострадали.
*Запрещенная в России террористическая организация
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами
1 апреля, 07:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала