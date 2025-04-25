https://ria.ru/20250425/diktant-2013523638.html

"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии

"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии - РИА Новости, 25.04.2025

"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии

"Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:54:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

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диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАИР, 25 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. "Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. "Двадцать пятого апреля в Ливии, в Триполи, при содействии посольства Российской Федерации впервые прошел "Диктант Победы". Организатором выступил Общественный российский культурный центр", - сообщил Аганин. Российский посол отметил, что в диктанте приняли участие порядка 35 человек - члены русскоязычной диаспоры, представители академических кругов и друзья России. Аганин упомянул, что перед началом мероприятия выступил с приветственным словом, на экране демонстрировались документальные кадры времен Великой Отечественной войны. "Вечером в том же зале для участников диктанта и новых зрителей прошел показ документального фильма о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой", - добавил дипломат. "Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.

https://ria.ru/20250425/medvedev-2013388175.html

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ливия

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