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"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:54 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/diktant-2013523638.html
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии - РИА Новости, 25.04.2025
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии
"Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:54:00+03:00
2025-04-25T22:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ливия
россия
триполи
айдар аганин (посол россии в ливии )
в мире
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАИР, 25 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. "Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. "Двадцать пятого апреля в Ливии, в Триполи, при содействии посольства Российской Федерации впервые прошел "Диктант Победы". Организатором выступил Общественный российский культурный центр", - сообщил Аганин. Российский посол отметил, что в диктанте приняли участие порядка 35 человек - члены русскоязычной диаспоры, представители академических кругов и друзья России. Аганин упомянул, что перед началом мероприятия выступил с приветственным словом, на экране демонстрировались документальные кадры времен Великой Отечественной войны. "Вечером в том же зале для участников диктанта и новых зрителей прошел показ документального фильма о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой", - добавил дипломат. "Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013388175.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливия, Россия, Триполи, Айдар Аганин (посол России в Ливии ), В мире, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии

Посол России Аганин: в Триполи впервые в Ливии прошел "Диктант Победы"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАкция "Диктант Победы"
Акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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КАИР, 25 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. "Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин.
"Двадцать пятого апреля в Ливии, в Триполи, при содействии посольства Российской Федерации впервые прошел "Диктант Победы". Организатором выступил Общественный российский культурный центр", - сообщил Аганин.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Медведев рассказал о проведении "Диктанта Победы" в России и за рубежом
Вчера, 13:10
Российский посол отметил, что в диктанте приняли участие порядка 35 человек - члены русскоязычной диаспоры, представители академических кругов и друзья России. Аганин упомянул, что перед началом мероприятия выступил с приветственным словом, на экране демонстрировались документальные кадры времен Великой Отечественной войны.
"Вечером в том же зале для участников диктанта и новых зрителей прошел показ документального фильма о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой", - добавил дипломат.
"Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.
Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции Диктант Победы в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого, заявил Медведев
Вчера, 12:43
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛивияРоссияТриполиАйдар Аганин (посол России в Ливии )В миреДиктант Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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