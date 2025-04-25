https://ria.ru/20250425/diktant-2013523638.html
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии - РИА Новости, 25.04.2025
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии
"Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T22:54:00+03:00
2025-04-25T22:54:00+03:00
2025-04-25T22:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ливия
россия
триполи
айдар аганин (посол россии в ливии )
в мире
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942618887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7fd25279c9c0e7ceca30429f34b0ca.jpg
КАИР, 25 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. "Диктант Победы" в пятницу впервые прошел в Ливии, рассказал РИА Новости посол России в Триполи Айдар Аганин. "Двадцать пятого апреля в Ливии, в Триполи, при содействии посольства Российской Федерации впервые прошел "Диктант Победы". Организатором выступил Общественный российский культурный центр", - сообщил Аганин. Российский посол отметил, что в диктанте приняли участие порядка 35 человек - члены русскоязычной диаспоры, представители академических кругов и друзья России. Аганин упомянул, что перед началом мероприятия выступил с приветственным словом, на экране демонстрировались документальные кадры времен Великой Отечественной войны. "Вечером в том же зале для участников диктанта и новых зрителей прошел показ документального фильма о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой", - добавил дипломат. "Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013388175.html
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013379500.html
ливия
россия
триполи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942618887_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b193b319733f471f47ffa9d0f5727e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, россия, триполи, айдар аганин (посол россии в ливии ), в мире, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливия, Россия, Триполи, Айдар Аганин (посол России в Ливии ), В мире, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
"Диктант Победы" впервые прошел в Ливии
Посол России Аганин: в Триполи впервые в Ливии прошел "Диктант Победы"