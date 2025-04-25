https://ria.ru/20250425/diktant-2013473011.html

В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"

В Туркмении прошла акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"

Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:15:00+03:00

2025-04-25T17:15:00+03:00

2025-04-25T17:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу на площадке Русского дома в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Участники диктанта отвечали на вопросы о ключевых событиях Великой Отечественной войны и других фактах, связанных с героизмом советского народа. Специальный блок вопросов был посвящен вкладу Туркмении в достижение Победы. Как сообщили в Русском доме, в субботу "Диктант Победы" также напишут учащиеся ашхабадской туркменско-российской средней школы имени А.С. Пушкина. В 2024 году участниками акции в Туркмении стали более 250 человек. В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовали 300 тыс. жителей Туркменистана, 130 тыс. из них были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы. "Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира. Принять участие в диктанте можно как онлайн на официальном сайте проекта, так и на специально организованных площадках.

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008140300.html

https://ria.ru/20250424/veteran-2013140708.html

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туркмения, россия