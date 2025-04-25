https://ria.ru/20250425/diktant-2013473011.html
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"
Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:15:00+03:00
2025-04-25T17:15:00+03:00
2025-04-25T17:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
туркмения
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730522241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb4a64d53ce3ff41916472e7c603858c.jpg
АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу на площадке Русского дома в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Участники диктанта отвечали на вопросы о ключевых событиях Великой Отечественной войны и других фактах, связанных с героизмом советского народа. Специальный блок вопросов был посвящен вкладу Туркмении в достижение Победы. Как сообщили в Русском доме, в субботу "Диктант Победы" также напишут учащиеся ашхабадской туркменско-российской средней школы имени А.С. Пушкина. В 2024 году участниками акции в Туркмении стали более 250 человек. В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовали 300 тыс. жителей Туркменистана, 130 тыс. из них были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы. "Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира. Принять участие в диктанте можно как онлайн на официальном сайте проекта, так и на специально организованных площадках.
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008140300.html
https://ria.ru/20250424/veteran-2013140708.html
туркмения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730522241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_deeb4f0b71827ce3ae195d7a8bad62e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Туркмения, Россия
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"
В Туркмении на площадке Русского дома в Ашхабаде прошла акция "Диктант Победы"
АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу на площадке Русского дома в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Участники диктанта отвечали на вопросы о ключевых событиях Великой Отечественной войны и других фактах, связанных с героизмом советского народа. Специальный блок вопросов был посвящен вкладу Туркмении
в достижение Победы.
Как сообщили в Русском доме, в субботу "Диктант Победы" также напишут учащиеся ашхабадской туркменско-российской средней школы имени А.С. Пушкина.
В 2024 году участниками акции в Туркмении стали более 250 человек.
В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовали 300 тыс. жителей Туркменистана, 130 тыс. из них были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
"Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России
и более чем в 90 странах мира. Принять участие в диктанте можно как онлайн на официальном сайте проекта, так и на специально организованных площадках.