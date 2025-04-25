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В Туркмении прошла акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:15 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/diktant-2013473011.html
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"
Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:15:00+03:00
2025-04-25T17:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
туркмения
россия
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АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу на площадке Русского дома в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. Участники диктанта отвечали на вопросы о ключевых событиях Великой Отечественной войны и других фактах, связанных с героизмом советского народа. Специальный блок вопросов был посвящен вкладу Туркмении в достижение Победы. Как сообщили в Русском доме, в субботу "Диктант Победы" также напишут учащиеся ашхабадской туркменско-российской средней школы имени А.С. Пушкина. В 2024 году участниками акции в Туркмении стали более 250 человек. В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовали 300 тыс. жителей Туркменистана, 130 тыс. из них были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы. "Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира. Принять участие в диктанте можно как онлайн на официальном сайте проекта, так и на специально организованных площадках.
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008140300.html
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туркмения, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Туркмения, Россия
В Туркмении прошла акция "Диктант Победы"

В Туркмении на площадке Русского дома в Ашхабаде прошла акция "Диктант Победы"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы"
Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы". Архивное фото
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АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. Туркменские школьники приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", посвященной Великой Отечественной войне, которая прошла в пятницу на площадке Русского дома в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Участники диктанта отвечали на вопросы о ключевых событиях Великой Отечественной войны и других фактах, связанных с героизмом советского народа. Специальный блок вопросов был посвящен вкладу Туркмении в достижение Победы.
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Как сообщили в Русском доме, в субботу "Диктант Победы" также напишут учащиеся ашхабадской туркменско-российской средней школы имени А.С. Пушкина.
В 2024 году участниками акции в Туркмении стали более 250 человек.
В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовали 300 тыс. жителей Туркменистана, 130 тыс. из них были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
"Диктант Победы" – международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходит 25 апреля на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира. Принять участие в диктанте можно как онлайн на официальном сайте проекта, так и на специально организованных площадках.
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