https://ria.ru/20250425/diktant-2013450427.html

"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР

"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025

"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР

Диктант Победы прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:16:00+03:00

2025-04-25T16:16:00+03:00

2025-04-25T17:44:00+03:00

россия

донецкая народная республика

юрий сивоконенко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Диктант Победы прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передаёт корреспондент РИА Новости. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 200 человек, среди которых члены молодёжных организаций, депутаты местных советов и народного совета республики, а также сотрудники Росгвардии, ОМОНа и Следкома. "Наша ответственность - передать молодому поколению правду о значимых веках истории нашей Родины", - сказала врио руководителя РИК Донецкого регионального отделения "Единой России" Татьяна Бубнова. "Диктант Победы" - уникальная возможность проверить свои знания о подвиге многонационального народа России, отметила она. "Это прямой путь к пониманию, к диалогу и к миру", - сказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Юрий Сивоконенко. По его словам, мероприятие также ведет к "очищению от западной лжи", которая пытается занизить роль советского и русского солдата, а также роль России в истории и в Победе в Великой Отечественной войне. Международная акция "Диктант Победы" стартовала в ДНР в 12.00 мск на мемориальном комплексе Саур-Могила. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстояло ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.

https://ria.ru/20250425/stavropole-2013427976.html

https://ria.ru/20250425/mashkov-2013389451.html

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Акция "Диктант Победы" на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" В России и в более чем 90 других странах мира сегодня проходит патриотическая акция "Диктант Победы". Участники за 45 минут должны ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной. В этом году в тестах впервые также появились задания, посвященные спецоперации. В ДНР диктант провели на территории мемориального комплекса "Саур-Могила". 2025-04-25T16:16 true PT1M12S

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россия, донецкая народная республика, юрий сивоконенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, 80-летие победы в великой отечественной войне