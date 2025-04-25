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"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:16 25.04.2025 (обновлено: 17:44 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/diktant-2013450427.html
"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР
"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР
Диктант Победы прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025
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россия
донецкая народная республика
юрий сивоконенко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Диктант Победы прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передаёт корреспондент РИА Новости. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 200 человек, среди которых члены молодёжных организаций, депутаты местных советов и народного совета республики, а также сотрудники Росгвардии, ОМОНа и Следкома. "Наша ответственность - передать молодому поколению правду о значимых веках истории нашей Родины", - сказала врио руководителя РИК Донецкого регионального отделения "Единой России" Татьяна Бубнова. "Диктант Победы" - уникальная возможность проверить свои знания о подвиге многонационального народа России, отметила она. "Это прямой путь к пониманию, к диалогу и к миру", - сказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Юрий Сивоконенко. По его словам, мероприятие также ведет к "очищению от западной лжи", которая пытается занизить роль советского и русского солдата, а также роль России в истории и в Победе в Великой Отечественной войне. Международная акция "Диктант Победы" стартовала в ДНР в 12.00 мск на мемориальном комплексе Саур-Могила. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстояло ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.
https://ria.ru/20250425/stavropole-2013427976.html
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Акция "Диктант Победы" на территории мемориального комплекса "Саур-Могила"
В России и в более чем 90 других странах мира сегодня проходит патриотическая акция "Диктант Победы". Участники за 45 минут должны ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной. В этом году в тестах впервые также появились задания, посвященные спецоперации. В ДНР диктант провели на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".
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россия, донецкая народная республика, юрий сивоконенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Донецкая Народная Республика, Юрий Сивоконенко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Диктант Победы" прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР

Акция "Диктант Победы" прошла на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Диктант Победы прошел на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передаёт корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 200 человек, среди которых члены молодёжных организаций, депутаты местных советов и народного совета республики, а также сотрудники Росгвардии, ОМОНа и Следкома.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на Диктанте Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Более 100 тысяч жителей Ставрополья поучаствовали в "Диктанте Победы"
Вчера, 15:16
"Наша ответственность - передать молодому поколению правду о значимых веках истории нашей Родины", - сказала врио руководителя РИК Донецкого регионального отделения "Единой России" Татьяна Бубнова.
"Диктант Победы" - уникальная возможность проверить свои знания о подвиге многонационального народа России, отметила она.
"Это прямой путь к пониманию, к диалогу и к миру", - сказал РИА Новости депутат народного совета ДНР Юрий Сивоконенко.
По его словам, мероприятие также ведет к "очищению от западной лжи", которая пытается занизить роль советского и русского солдата, а также роль России в истории и в Победе в Великой Отечественной войне.
Международная акция "Диктант Победы" стартовала в ДНР в 12.00 мск на мемориальном комплексе Саур-Могила. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстояло ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Машков рассказал о значении акции "Диктант Победы"
Вчера, 13:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЮрий СивоконенкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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