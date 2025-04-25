https://ria.ru/20250425/diktant-2013431440.html

Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане

Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2025

Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане

Более 600 человек приняли участие в международной патриотической акции "Диктант победы" в Узбекистане, сообщает в пятницу пресс-служба представительства... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:25:00+03:00

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2025-04-25T15:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Более 600 человек приняли участие в международной патриотической акции "Диктант победы" в Узбекистане, сообщает в пятницу пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. "Двадцать пятого апреля Узбекистан присоединился к международной исторической акции "Диктант Победы". Более шестисот человек ответили на двадцать пять вопросов, посвященных истории, участникам и героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале представительства. Ежегодный "Диктант Победы" в этом году прошел в Узбекистане в филиалах российских вузов, в национальных культурных центрах и в Русском доме в Ташкенте, уточнили в пресс-службе. "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.

https://ria.ru/20250425/stavropole-2013427976.html

https://ria.ru/20250425/lentochki-2013423738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне