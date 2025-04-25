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Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:25 25.04.2025 (обновлено: 15:26 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/diktant-2013431440.html
Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане
Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане - РИА Новости, 25.04.2025
Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане
Более 600 человек приняли участие в международной патриотической акции "Диктант победы" в Узбекистане, сообщает в пятницу пресс-служба представительства... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:25:00+03:00
2025-04-25T15:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Более 600 человек приняли участие в международной патриотической акции "Диктант победы" в Узбекистане, сообщает в пятницу пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. "Двадцать пятого апреля Узбекистан присоединился к международной исторической акции "Диктант Победы". Более шестисот человек ответили на двадцать пять вопросов, посвященных истории, участникам и героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале представительства. Ежегодный "Диктант Победы" в этом году прошел в Узбекистане в филиалах российских вузов, в национальных культурных центрах и в Русском доме в Ташкенте, уточнили в пресс-службе. "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.
https://ria.ru/20250425/stavropole-2013427976.html
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 600 человек поучаствовали в акции "Диктант Победы" в Узбекистане

Более 600 человек приняли участие в акции "Диктант Победы" в Узбекистане

© Фото : администрация городского округа Химки"Диктант Победы"
Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
"Диктант Победы". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Более 600 человек приняли участие в международной патриотической акции "Диктант победы" в Узбекистане, сообщает в пятницу пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на Диктанте Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Более 100 тысяч жителей Ставрополья поучаствовали в "Диктанте Победы"
Вчера, 15:16
"Двадцать пятого апреля Узбекистан присоединился к международной исторической акции "Диктант Победы". Более шестисот человек ответили на двадцать пять вопросов, посвященных истории, участникам и героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале представительства.
Ежегодный "Диктант Победы" в этом году прошел в Узбекистане в филиалах российских вузов, в национальных культурных центрах и в Русском доме в Ташкенте, уточнили в пресс-службе.
"Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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