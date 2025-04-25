https://ria.ru/20250425/diktant-2013429045.html

"Диктант Победы" в Никосии написали 22 человека

"Диктант Победы" в Никосии написали 22 человека - РИА Новости, 25.04.2025

"Диктант Победы" в Никосии написали 22 человека

"Диктант Победы" в Никосии написали 22 человека в возрасте от 14 лет до 62 лет, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры в Никосии. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:20:00+03:00

2025-04-25T15:20:00+03:00

2025-04-25T15:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

российское военно-историческое общество (рвио)

рцнк

кипр

никосия (город)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Диктант Победы" в Никосии написали 22 человека в возрасте от 14 лет до 62 лет, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры в Никосии. Международная историческая акция "Диктант Победы" в этом году объединила миллионы участников более чем в 80 странах мира. "В Никосии в акции приняли участие российские соотечественники, молодёжь, учащиеся и представители общественных организаций. Всего 22 человека в возрасте от 14 до 62 лет", - сообщили в РЦНК. "Диктант Победы" прошёл в тёплой атмосфере. За 45 минут участникам предстояло ответить на 25 вопросов о событиях, героях и значимых эпизодах Великой Отечественной войны. В этом году в задания были включены и вопросы о вкладе Кипра во Вторую мировую войну - важное напоминание о том, как тесно переплетается судьба народов в общей борьбе за свободу", - сказали в РЦНК. Перед началом диктант был дан старт Всероссийской акции "Георгиевская лента" и открыта выставка "Юные защитники Родины". "Символ Победы - чёрно-оранжевая лента - раздавался всем присутствующим, как знак памяти, уважения и преемственности поколений", - сказали в РЦНК. Георгиевские ленты будут доступны на всех площадках праздничных мероприятий к Дню Победы. В Российском центре науки и культуры их можно получить в рабочее время. Перед началом диктанта состоялось также торжественное открытие выставки "Юные защитники Родины. 1941–1945", подготовленной при поддержке Российского военно-исторического общества. Экспозиция рассказывает о подвигах детей и подростков в годы Великой Отечественной войны - тех, кто несмотря на юный возраст, вставал на защиту Родины и проявлял настоящую силу духа. Российский центр науки и культуры поблагодарил всех участников диктанта и пригласил всех желающих присоединиться к дальнейшим мероприятиям, посвящённым Дню Победы. "Шествия, концерты, автопробеги, церемонии возложения венков и тематические выставки станут не только данью уважения подвигу наших предков, но и живой нитью памяти, соединяющей поколения", - сказали в РЦНК.

https://ria.ru/20250425/stavropole-2013427976.html

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013394747.html

https://ria.ru/20250425/diktant-2013422818.html

кипр

никосия (город)

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80-летие победы в великой отечественной войне, российское военно-историческое общество (рвио), рцнк, кипр, никосия (город)