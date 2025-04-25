https://ria.ru/20250425/diktant-2013422818.html

Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР

Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025

Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР

Более 9 тысяч человек, в том числе проживающих на недавно освобождённых территориях, приняли участие в "Диктанте Победы", рассказал глава ДНР Денис Пушилин во... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:01:00+03:00

2025-04-25T15:01:00+03:00

2025-04-25T15:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

денис пушилин

музей победы

шахтерский район

москва

донецкая народная республика

диктант победы

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ШАХТЕРСКИЙ МО (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч человек, в том числе проживающих на недавно освобождённых территориях, приняли участие в "Диктанте Победы", рассказал глава ДНР Денис Пушилин во время прямого включения в музее Победы в Москве. "В этом году (было организовано - ред.) уже 190 площадок для написания (Диктанта Победы - ред.) и не менее 9 тысяч участников", - рассказал Пушилин, выступление которого транслировалось на мемориале "Саур-Могила" в Шахтёрском районе, где была одна из площадок, на которых писали диктант. Международная акция "Диктант Победы" стартовала в полдень по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут нужно ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками стали люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013394747.html

шахтерский район

москва

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80-летие победы в великой отечественной войне, денис пушилин, музей победы, шахтерский район, москва, донецкая народная республика, диктант победы