Рейтинг@Mail.ru
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:01 25.04.2025 (обновлено: 15:22 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/diktant-2013422818.html
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР
Более 9 тысяч человек, в том числе проживающих на недавно освобождённых территориях, приняли участие в "Диктанте Победы", рассказал глава ДНР Денис Пушилин во... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:01:00+03:00
2025-04-25T15:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
денис пушилин
музей победы
шахтерский район
москва
донецкая народная республика
диктант победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013334012_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_1e72ff1edc33f23396dbafb9901e6b95.jpg
ШАХТЕРСКИЙ МО (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч человек, в том числе проживающих на недавно освобождённых территориях, приняли участие в "Диктанте Победы", рассказал глава ДНР Денис Пушилин во время прямого включения в музее Победы в Москве. "В этом году (было организовано - ред.) уже 190 площадок для написания (Диктанта Победы - ред.) и не менее 9 тысяч участников", - рассказал Пушилин, выступление которого транслировалось на мемориале "Саур-Могила" в Шахтёрском районе, где была одна из площадок, на которых писали диктант. Международная акция "Диктант Победы" стартовала в полдень по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут нужно ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками стали люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013394747.html
шахтерский район
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013334012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18cccc99c63c37c043eddc9d826edaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, денис пушилин, музей победы, шахтерский район, москва, донецкая народная республика, диктант победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Денис Пушилин, Музей Победы, Шахтерский район, Москва, Донецкая Народная Республика, Диктант Победы
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР

Пушилин: более 9 тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМеждународная акция "Диктант Победы"
Международная акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Международная акция "Диктант Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ШАХТЕРСКИЙ МО (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч человек, в том числе проживающих на недавно освобождённых территориях, приняли участие в "Диктанте Победы", рассказал глава ДНР Денис Пушилин во время прямого включения в музее Победы в Москве.
"В этом году (было организовано - ред.) уже 190 площадок для написания (Диктанта Победы - ред.) и не менее 9 тысяч участников", - рассказал Пушилин, выступление которого транслировалось на мемориале "Саур-Могила" в Шахтёрском районе, где была одна из площадок, на которых писали диктант.
Международная акция "Диктант Победы" стартовала в полдень по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут нужно ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками стали люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
Украшение городов России ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В VK Видео появился раздел "80 лет Победы"
Вчера, 14:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДенис ПушилинМузей ПобедыШахтерский районМоскваДонецкая Народная РеспубликаДиктант Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала