https://ria.ru/20250425/diktant-2013422818.html
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР - РИА Новости, 25.04.2025
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР
Более 9 тысяч человек, в том числе проживающих на недавно освобождённых территориях, приняли участие в "Диктанте Победы", рассказал глава ДНР Денис Пушилин во... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:01:00+03:00
2025-04-25T15:01:00+03:00
2025-04-25T15:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
денис пушилин
музей победы
шахтерский район
москва
донецкая народная республика
диктант победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013334012_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_1e72ff1edc33f23396dbafb9901e6b95.jpg
ШАХТЕРСКИЙ МО (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч человек, в том числе проживающих на недавно освобождённых территориях, приняли участие в "Диктанте Победы", рассказал глава ДНР Денис Пушилин во время прямого включения в музее Победы в Москве. "В этом году (было организовано - ред.) уже 190 площадок для написания (Диктанта Победы - ред.) и не менее 9 тысяч участников", - рассказал Пушилин, выступление которого транслировалось на мемориале "Саур-Могила" в Шахтёрском районе, где была одна из площадок, на которых писали диктант. Международная акция "Диктант Победы" стартовала в полдень по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут нужно ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками стали люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013394747.html
шахтерский район
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013334012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18cccc99c63c37c043eddc9d826edaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, денис пушилин, музей победы, шахтерский район, москва, донецкая народная республика, диктант победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Денис Пушилин, Музей Победы, Шахтерский район, Москва, Донецкая Народная Республика, Диктант Победы
Более девяти тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР
Пушилин: более 9 тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" в ДНР