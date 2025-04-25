В Москве стартовала акция "Диктант Победы"
Акция "Диктант Победы" стартовала на центральной площадке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" стартовала в пятницу на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Друзья, старт диктанту дан. Всем участникам удачи и побед", - объявил координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
В разговоре с журналистами Сидякин отметил, что внимание к диктанту беспрецедентное.
"Мы в этом году ставили только для себя одну задачу, чтобы у нас количество стран было не меньше 80, мы не гнались за количеством людей", - пояснил координатор партпроекта "Историческая память".
В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов будут касаться этих событий.
В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал "Автопробег Победы". Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В "Автопробеге Победы" приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал".
"Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.
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