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В Москве стартовала акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:42 25.04.2025 (обновлено: 12:44 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/diktant-2013379272.html
В Москве стартовала акция "Диктант Победы"
В Москве стартовала акция "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
В Москве стартовала акция "Диктант Победы"
Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" стартовала в пятницу на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:42:00+03:00
2025-04-25T12:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
александр сидякин
дмитрий медведев
россия
москва
единая россия
диктант победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" стартовала в пятницу на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Друзья, старт диктанту дан. Всем участникам удачи и побед", - объявил координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. В разговоре с журналистами Сидякин отметил, что внимание к диктанту беспрецедентное. "Мы в этом году ставили только для себя одну задачу, чтобы у нас количество стран было не меньше 80, мы не гнались за количеством людей", - пояснил координатор партпроекта "Историческая память". В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов будут касаться этих событий. В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал "Автопробег Победы". Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В "Автопробеге Победы" приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал". "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html
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александр сидякин, дмитрий медведев, россия, москва, единая россия, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Сидякин, Дмитрий Медведев, Россия, Москва, Единая Россия, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве стартовала акция "Диктант Победы"

Акция "Диктант Победы" стартовала на центральной площадке в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции Диктант Победы в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выступление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева перед участниками международной патриотической акции "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" стартовала в пятницу на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Друзья, старт диктанту дан. Всем участникам удачи и побед", - объявил координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
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В разговоре с журналистами Сидякин отметил, что внимание к диктанту беспрецедентное.
"Мы в этом году ставили только для себя одну задачу, чтобы у нас количество стран было не меньше 80, мы не гнались за количеством людей", - пояснил координатор партпроекта "Историческая память".
В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов будут касаться этих событий.
В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал "Автопробег Победы". Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В "Автопробеге Победы" приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал".
"Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр СидякинДмитрий МедведевРоссияМоскваЕдиная РоссияДиктант Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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