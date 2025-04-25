"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России
"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России и в 90 странах мира
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМеждународная патриотическая акция "Диктант Победы"
Международная патриотическая акция "Диктант Победы" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира.
Международная акция "Диктант Победы" стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
"Диктант Победы" пройдет в более чем 90 странах
23 апреля, 10:46
Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира.
Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в свою очередь, сообщал, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: "Столько не было никогда". Также, по словам Сидякина, накануне акции в четверг Минцифры РФ провел для россиян рассылку через "Госуслуги" с информацией о диктанте. В этом году "Диктант Победы" будут писать на атомном ледоколе, на космической орбитальной станции, в театрах, музеях, университетах, а также на передовой и на освобожденных территориях, отмечал координатор партпроекта ЕР "Историческая память".
По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов будут касаться этих событий.
В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал "Автопробег Победы". Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В "Автопробеге Победы" приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал".
"Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.