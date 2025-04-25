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"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:23 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/diktant-2013317841.html
"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России
"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России - РИА Новости, 25.04.2025
"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России
Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:23:00+03:00
2025-04-25T07:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
александр сидякин
сергей нарышкин
дмитрий медведев
единая россия
музей победы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. Международная акция "Диктант Победы" стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира. Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в свою очередь, сообщал, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: "Столько не было никогда". Также, по словам Сидякина, накануне акции в четверг Минцифры РФ провел для россиян рассылку через "Госуслуги" с информацией о диктанте. В этом году "Диктант Победы" будут писать на атомном ледоколе, на космической орбитальной станции, в театрах, музеях, университетах, а также на передовой и на освобожденных территориях, отмечал координатор партпроекта ЕР "Историческая память". По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов будут касаться этих событий. В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал "Автопробег Победы". Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В "Автопробеге Победы" приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал". "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.
https://ria.ru/20250423/diktant-2012901612.html
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общество, россия, александр сидякин, сергей нарышкин, дмитрий медведев, единая россия, музей победы, российское историческое общество, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Александр Сидякин, Сергей Нарышкин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Музей Победы, Российское историческое общество, Диктант Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России

"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России и в 90 странах мира

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМеждународная патриотическая акция "Диктант Победы"
Международная патриотическая акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Международная патриотическая акция "Диктант Победы" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира.
Международная акция "Диктант Победы" стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Диктант Победы" пройдет в более чем 90 странах
23 апреля, 10:46
Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира.
Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в свою очередь, сообщал, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: "Столько не было никогда". Также, по словам Сидякина, накануне акции в четверг Минцифры РФ провел для россиян рассылку через "Госуслуги" с информацией о диктанте. В этом году "Диктант Победы" будут писать на атомном ледоколе, на космической орбитальной станции, в театрах, музеях, университетах, а также на передовой и на освобожденных территориях, отмечал координатор партпроекта ЕР "Историческая память".
По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов будут касаться этих событий.
В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал "Автопробег Победы". Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В "Автопробеге Победы" приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал".
"Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.
Акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы"
24 апреля, 14:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияАлександр СидякинСергей НарышкинДмитрий МедведевЕдиная РоссияМузей ПобедыРоссийское историческое обществоДиктант Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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