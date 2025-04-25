https://ria.ru/20250425/diktant-2013317841.html

"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России

"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России - РИА Новости, 25.04.2025

"Диктант Победы" пройдет на 35 тысячах площадках в России

Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T07:23:00+03:00

2025-04-25T07:23:00+03:00

2025-04-25T07:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

александр сидякин

сергей нарышкин

дмитрий медведев

единая россия

музей победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013264578_0:320:3070:2048_1920x0_80_0_0_97bf086ba455fd6a82ab97a8dc3f5c0c.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. Международная акция "Диктант Победы" стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие. Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира. Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в свою очередь, сообщал, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: "Столько не было никогда". Также, по словам Сидякина, накануне акции в четверг Минцифры РФ провел для россиян рассылку через "Госуслуги" с информацией о диктанте. В этом году "Диктант Победы" будут писать на атомном ледоколе, на космической орбитальной станции, в театрах, музеях, университетах, а также на передовой и на освобожденных территориях, отмечал координатор партпроекта ЕР "Историческая память". По поручению председателя партии Дмитрия Медведева в тестах впервые появились задания, посвящённые СВО - 20% вопросов будут касаться этих событий. В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал "Автопробег Победы". Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В "Автопробеге Победы" приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины "Победа" и мотоциклы "Урал". "Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года.

https://ria.ru/20250423/diktant-2012901612.html

https://ria.ru/20250424/belorussija-2013190188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, александр сидякин, сергей нарышкин, дмитрий медведев, единая россия, музей победы, российское историческое общество, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне