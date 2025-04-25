https://ria.ru/20250425/diktant--2013448083.html

В Армении около тысячи человек написали "Диктант Победы"

В Армении около тысячи человек написали "Диктант Победы" - РИА Новости, 25.04.2025

В Армении около тысячи человек написали "Диктант Победы"

Около 1 тысячи человек приняли участие в международной акции" Диктант Победы" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:04:00+03:00

2025-04-25T16:04:00+03:00

2025-04-25T16:04:00+03:00

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Около 1 тысячи человек приняли участие в международной акции" Диктант Победы" в Армении, сообщает пресс-служба Русского дома (представительства Россотрудничества) в республике. "Сегодня по всей Армении диктант написали около тысячи человек, из которых около 500 — в Российско-Армянском университете", — сообщила врио руководителя Россотрудничества в Армении Виктория Дерипаско. В пресс-службе отметили, участниками стали дипломаты, общественные деятели, школьники и студенты. В этом году в тест были включены пять вопросов о вкладе армян в Победу над нацизмом. "Это тест исторической грамотности, который помогает сохранить память о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам переписать ее итоги" — заявил перед началом акции советник-посланник посольства России в Армении Максим Селезнев. По инициативе Россотрудничества диктант также сегодня писали в Капане, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и селе Фиолетово. Всего — на 12 площадках по всей республике. Как подчеркнула Дерипаско, задания были рассчитаны на широкую аудиторию. "Если человек интересуется историей и хорошо учился в школе, ответить на вопросы ему будет несложно", - заявила она. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира. Акция проводится с 2019 года.

https://ria.ru/20250425/stavropole-2013427976.html

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), армения, россия, гюмри, единая россия, диктант победы