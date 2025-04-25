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В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск

В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск - РИА Новости, 25.04.2025

В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск

Одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 25.04.2025

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ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице", — говорится в заявлении.Как подчеркнула министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, медики сделали все возможное для спасения ребенка, но раны оказались несовместимы с жизнью. Сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей.Уточняется, что состояние пожилой женщины, также пострадавшей при ударе по Лисичанску, оценивается как средней степени тяжести.Украинские войска атаковали город в среду. По данным правительства региона, пострадали четыре человека, в том числе две девятилетние девочки.

https://ria.ru/20250425/reabilitatsiya-2013481333.html

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лисичанск

луганская народная республика

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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия