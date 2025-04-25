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В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 25.04.2025 (обновлено: 23:06 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/devochka-2013519369.html
В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск
В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск - РИА Новости, 25.04.2025
В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск
Одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:59:00+03:00
2025-04-25T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице", — говорится в заявлении.Как подчеркнула министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, медики сделали все возможное для спасения ребенка, но раны оказались несовместимы с жизнью. Сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей.Уточняется, что состояние пожилой женщины, также пострадавшей при ударе по Лисичанску, оценивается как средней степени тяжести.Украинские войска атаковали город в среду. По данным правительства региона, пострадали четыре человека, в том числе две девятилетние девочки.
https://ria.ru/20250425/reabilitatsiya-2013481333.html
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лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск

В ЛНР умерла одна из девочек, раненных при атаке ВСУ на Лисичанск 23 апреля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
"Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице", — говорится в заявлении.
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Вчера, 17:49
Как подчеркнула министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, медики сделали все возможное для спасения ребенка, но раны оказались несовместимы с жизнью. Сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
Уточняется, что состояние пожилой женщины, также пострадавшей при ударе по Лисичанску, оценивается как средней степени тяжести.
Украинские войска атаковали город в среду. По данным правительства региона, пострадали четыре человека, в том числе две девятилетние девочки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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