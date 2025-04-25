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В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск
В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск - РИА Новости, 25.04.2025
В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск
Одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T21:59:00+03:00
2025-04-25T21:59:00+03:00
2025-04-25T23:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Одна из девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Лисичанск, умерла в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице", — говорится в заявлении.Как подчеркнула министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, медики сделали все возможное для спасения ребенка, но раны оказались несовместимы с жизнью. Сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей.Уточняется, что состояние пожилой женщины, также пострадавшей при ударе по Лисичанску, оценивается как средней степени тяжести.Украинские войска атаковали город в среду. По данным правительства региона, пострадали четыре человека, в том числе две девятилетние девочки.
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Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В ЛНР умерла девочка, раненная при атаке ВСУ на Лисичанск
В ЛНР умерла одна из девочек, раненных при атаке ВСУ на Лисичанск 23 апреля