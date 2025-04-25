https://ria.ru/20250425/deti-2013375387.html
Мизулина рассказала о распространении инструкций по терактам среди детей
Мизулина рассказала о распространении инструкций по терактам среди детей - РИА Новости, 25.04.2025
Мизулина рассказала о распространении инструкций по терактам среди детей
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что за последние два года участились случаи распространения среди подростков украинскими... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:27:00+03:00
2025-04-25T12:27:00+03:00
2025-04-25T12:27:00+03:00
москва
россия
украина
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_0:86:2560:1526_1920x0_80_0_0_8d231befab17d330c8275d437940b780.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что за последние два года участились случаи распространения среди подростков украинскими провокаторами материалов о том, как совершать террористические действия. В пятницу в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит XIV Форум безопасного интернета. "За последние два года, создавая различные ресурсы по нападению на школы, большая часть из которых, естественно, была фейковой, украинские провокаторы распространили невероятное количество материалов о том, как совершать террористические действия, как изготавливать взрывчатые вещества. И это, конечно, представляет, на наш взгляд, очень серьезную опасность, потому что воздействует на неустойчивую психику подрастающего поколения", - сказала Мизулина, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе форума. Она отметила, что последствия подобных действий неизвестны и опасны, "как в России, так и даже на территории той же самой Украины и других территорий, где могут быть люди, общающиеся на русском языке". Организаторами форума выступают Лига безопасного интернета и Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
https://ria.ru/20250423/prigovor-2012914256.html
https://ria.ru/20250220/terakt-2000458061.html
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_6f7a31c5189dfca9db36a802b3e74c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Москва, Россия, Украина, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Мизулина рассказала о распространении инструкций по терактам среди детей
Мизулина: провокаторы из Украины рассылают инструкции по терактам среди детей