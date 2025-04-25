https://ria.ru/20250425/chubays-2013343895.html
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам - РИА Новости, 25.04.2025
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
Арбитражный суд Москвы отказался привлекать Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", следует из документов, имеющихся в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:43:00+03:00
2025-04-25T10:43:00+03:00
2025-04-25T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался привлекать Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Заявление в суд подал конкурсный управляющий обанкротившейся "Лиры" Кирилл Ноготков. Он требовал привлечь к ответственности Чубайса, которого назвал бенефициаром активов должника, и бывших гендиректоров Николая Сапегина и Манвела Мкртумяна. Управляющий утверждал, что "Лира" и Chastely Investments Limited заключили договор займа, права требования по которому в дальнейшем перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной, по мнению Ноготкова, с Чубайсом. При этом реальной передачи денежных средств должнику от Chastely Investments Limited не было.Однако суд решил, что истцу не удалось доказать аффилированность "Лиры" и Чубайса."Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А. Б. и неплатежеспособностью должника", — говорится в судебном акте.В итоге суд привлек к ответственности только последнего гендиректора "Лиры" Мкртумяна. Размер взыскания определят позже. Пока что в реестр требований кредиторов компании включили требования банка "Траст" на 10,1 миллиарда рублей.Этот долг подтвержден решениями четырех судебных инстанций, включая Верховный суд. Речь идет о признании незаконными нескольких сделок по выводу из банка "Открытие" в 2017 году порядка 34 миллиардов рублей в пользу структур O1 Group. "Лира" была одним из ответчиков. Суды тогда, в частности, восстановили задолженность компании перед "Открытием" на 101,1 миллиона долларов (затем права кредитора перешли к "Трасту").
https://ria.ru/20250423/chubajs-2013009469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий чубайс, o1 group, общество, происшествия
Анатолий Чубайс, O1 Group, Общество, Происшествия
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
Суд не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам "Лиры"
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался привлекать Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление в суд подал конкурсный управляющий обанкротившейся "Лиры" Кирилл Ноготков. Он требовал привлечь к ответственности Чубайса
, которого назвал бенефициаром активов должника, и бывших гендиректоров Николая Сапегина и Манвела Мкртумяна.
Управляющий утверждал, что "Лира" и Chastely Investments Limited заключили договор займа, права требования по которому в дальнейшем перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной, по мнению Ноготкова, с Чубайсом. При этом реальной передачи денежных средств должнику от Chastely Investments Limited не было.
Однако суд решил, что истцу не удалось доказать аффилированность "Лиры" и Чубайса.
"Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А. Б. и неплатежеспособностью должника", — говорится в судебном акте.
"Лира" связана с бизнесменом Борисом Минцем — объявленным в розыск бенефициаром девелоперской O1 Group и бывшим совладельцем финансовой группы "Открытие". Основной вид ее деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2022 году компанию признали банкротом, ее единственный кредитор – банк "Траст".
В итоге суд привлек к ответственности только последнего гендиректора "Лиры" Мкртумяна. Размер взыскания определят позже. Пока что в реестр требований кредиторов компании включили требования банка "Траст
" на 10,1 миллиарда рублей.
Этот долг подтвержден решениями четырех судебных инстанций, включая Верховный суд. Речь идет о признании незаконными нескольких сделок по выводу из банка "Открытие" в 2017 году порядка 34 миллиардов рублей в пользу структур O1 Group. "Лира" была одним из ответчиков. Суды тогда, в частности, восстановили задолженность компании перед "Открытием" на 101,1 миллиона долларов (затем права кредитора перешли к "Трасту").