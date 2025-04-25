https://ria.ru/20250425/chubays--2013320947.html

Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам

Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам - РИА Новости, 25.04.2025

Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам

Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", которая связана с бизнесменом Борисом... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T08:15:00+03:00

2025-04-25T08:15:00+03:00

2025-04-25T10:39:00+03:00

o1 group

анатолий чубайс

борис минц

общество

роснано

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156343/07/1563430740_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a670bb51ed38e24927ff85d205c5f506.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", которая связана с бизнесменом Борисом Минцем, объявленным в розыск бенефициаром девелоперской O1 Group и экс-совладельцем финансовой группы "Открытие", следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившегося ООО "Лира" подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками в нем указали Чубайса, которого назвали "бенефициаром активов должника", а также экс-гендиректора Николая Сапегина и Манвела Мкртумяна.Основанием для требования привлечь Чубайса к субсидиарной ответственности стало заключение ООО "Лира" как заемщиком и Chastely Investments Limited договора займа, права требования по которому в дальнейшем перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной, по мнению управляющего, с экс-главой "Роснано".В материалах дела указано, что активы ООО "Лира" не увеличились, так как должнику от Chastely Investments Limited не передавали средства, "но, несмотря на отсутствие факта реальной передачи денег, задолженность, якобы образовавшуюся в рамках договора займа, все же вернули".Как отметил суд, отказывая в привлечении Чубайса, "из представленных в материалы дела доказательств не следует, что он и ООО "Лира" являются аффилированными лицами". "Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А. Б. и неплатежеспособностью должника", — говорится в судебном акте.В итоге суд привлек к субсидиарной ответственности только последнего гендиректора должника Мкртумяна. Размер взыскания определят позже. Сейчас в реестр требований кредиторов "Лиры" входят требования банка "Траст" в размере около 10,1 миллиарда рублей.Этот долг подтвержден судебными актами четырех инстанций, включая Верховный суд, которые в 2018-2020 годах по иску "Открытия" признали незаконными несколько сделок по выводу из банка накануне объявления о его санации в 2017-м около 34 миллиардов рублей в пользу структур O1 Group Минца. ООО "Лира" было одним из ответчиков. Суды тогда, в частности, восстановили задолженность "Лиры" перед "Открытием" в размере около 101,1 миллиона долларов (затем права кредитора перешли к "Трасту").По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Лира" — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компанию признали банкротом в 2022 году, ее единственный кредитор — "Траст".

https://ria.ru/20250423/chubajs-2013009469.html

https://ria.ru/20250407/peskov-2009786698.html

https://ria.ru/20250130/chubays-1996476962.html

https://ria.ru/20250130/chubays-1996485235.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

o1 group, анатолий чубайс, борис минц, общество, роснано