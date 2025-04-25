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Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам - РИА Новости, 25.04.2025
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08:15 25.04.2025 (обновлено: 10:39 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/chubays--2013320947.html
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам - РИА Новости, 25.04.2025
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам
Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", которая связана с бизнесменом Борисом... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T08:15:00+03:00
2025-04-25T10:39:00+03:00
o1 group
анатолий чубайс
борис минц
общество
роснано
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", которая связана с бизнесменом Борисом Минцем, объявленным в розыск бенефициаром девелоперской O1 Group и экс-совладельцем финансовой группы "Открытие", следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившегося ООО "Лира" подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками в нем указали Чубайса, которого назвали "бенефициаром активов должника", а также экс-гендиректора Николая Сапегина и Манвела Мкртумяна.Основанием для требования привлечь Чубайса к субсидиарной ответственности стало заключение ООО "Лира" как заемщиком и Chastely Investments Limited договора займа, права требования по которому в дальнейшем перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной, по мнению управляющего, с экс-главой "Роснано".В материалах дела указано, что активы ООО "Лира" не увеличились, так как должнику от Chastely Investments Limited не передавали средства, "но, несмотря на отсутствие факта реальной передачи денег, задолженность, якобы образовавшуюся в рамках договора займа, все же вернули".Как отметил суд, отказывая в привлечении Чубайса, "из представленных в материалы дела доказательств не следует, что он и ООО "Лира" являются аффилированными лицами". &quot;Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А. Б. и неплатежеспособностью должника&quot;, — говорится в судебном акте.В итоге суд привлек к субсидиарной ответственности только последнего гендиректора должника Мкртумяна. Размер взыскания определят позже. Сейчас в реестр требований кредиторов "Лиры" входят требования банка "Траст" в размере около 10,1 миллиарда рублей.Этот долг подтвержден судебными актами четырех инстанций, включая Верховный суд, которые в 2018-2020 годах по иску "Открытия" признали незаконными несколько сделок по выводу из банка накануне объявления о его санации в 2017-м около 34 миллиардов рублей в пользу структур O1 Group Минца. ООО "Лира" было одним из ответчиков. Суды тогда, в частности, восстановили задолженность "Лиры" перед "Открытием" в размере около 101,1 миллиона долларов (затем права кредитора перешли к "Трасту").По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Лира" — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компанию признали банкротом в 2022 году, ее единственный кредитор — "Траст".
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o1 group, анатолий чубайс, борис минц, общество, роснано
O1 Group, Анатолий Чубайс, Борис Минц, Общество, Роснано
Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам

Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по миллиардным долгам "Лиры"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", которая связана с бизнесменом Борисом Минцем, объявленным в розыск бенефициаром девелоперской O1 Group и экс-совладельцем финансовой группы "Открытие", следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившегося ООО "Лира" подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками в нем указали Чубайса, которого назвали "бенефициаром активов должника", а также экс-гендиректора Николая Сапегина и Манвела Мкртумяна.
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Основанием для требования привлечь Чубайса к субсидиарной ответственности стало заключение ООО "Лира" как заемщиком и Chastely Investments Limited договора займа, права требования по которому в дальнейшем перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной, по мнению управляющего, с экс-главой "Роснано".
В материалах дела указано, что активы ООО "Лира" не увеличились, так как должнику от Chastely Investments Limited не передавали средства, "но, несмотря на отсутствие факта реальной передачи денег, задолженность, якобы образовавшуюся в рамках договора займа, все же вернули".
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Как отметил суд, отказывая в привлечении Чубайса, "из представленных в материалы дела доказательств не следует, что он и ООО "Лира" являются аффилированными лицами".
«

"Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А. Б. и неплатежеспособностью должника", — говорится в судебном акте.

В итоге суд привлек к субсидиарной ответственности только последнего гендиректора должника Мкртумяна. Размер взыскания определят позже. Сейчас в реестр требований кредиторов "Лиры" входят требования банка "Траст" в размере около 10,1 миллиарда рублей.
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Этот долг подтвержден судебными актами четырех инстанций, включая Верховный суд, которые в 2018-2020 годах по иску "Открытия" признали незаконными несколько сделок по выводу из банка накануне объявления о его санации в 2017-м около 34 миллиардов рублей в пользу структур O1 Group Минца. ООО "Лира" было одним из ответчиков.
Суды тогда, в частности, восстановили задолженность "Лиры" перед "Открытием" в размере около 101,1 миллиона долларов (затем права кредитора перешли к "Трасту").
По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Лира" — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компанию признали банкротом в 2022 году, ее единственный кредитор — "Траст".
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