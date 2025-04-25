https://ria.ru/20250425/chs-2013523134.html

Режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области

Режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области - РИА Новости, 25.04.2025

Режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области

Режим ЧС отменен в 11 населённых пунктах Киржачского района Владимирской области, он сохраняется только в посёлке Барсово, сообщила администрация района. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T22:46:00+03:00

2025-04-25T22:46:00+03:00

2025-04-25T22:46:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

киржач

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Режим ЧС отменен в 11 населённых пунктах Киржачского района Владимирской области, он сохраняется только в посёлке Барсово, сообщила администрация района. "Отменен режим ЧС в населенных пунктах: п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново, п/о Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ "Звёздный", СНТ "Лужки". Режим ЧС в п. Барсово сохраняется до особого распоряжения", - сообщается в Telegram-канале администрации. Отмечается, что решением Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района с 17.00 25 апреля отменены ограничения, связанные с организаций дорожного движения в районе ЧС. Разрешено движение автотранспорта по автодороге 17К-8 на всем протяжении от города Киржач до пересечения с автотрассой А-108. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор Александр Авдеев сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Утром Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий.

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

https://ria.ru/20250423/gospitalizirovannye-2012876966.html

киржачский район

владимирская область

киржач

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происшествия, киржачский район, владимирская область, киржач, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области