https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью - РИА Новости, 26.04.2025
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что национальной целью России является воспитание молодого поколения патриотами и ответственными гражданами страны. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-25T15:25:00+03:00
2025-04-25T15:25:00+03:00
2025-04-26T10:25:00+03:00
дмитрий чернышенко
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что национальной целью России является воспитание молодого поколения патриотами и ответственными гражданами страны. "Раскрытие потенциала молодежи, реализация ее возможностей, талантов, воспитания, прежде всего, патриотами, ответственными гражданами – это национальная цель, которую поставил нам наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования. По его словам, на пути достижения этой цели Россия сталкивается с различными вызовами. "Это вызовы нашего времени, ценностные угрозы, демографические риски, технологические перемены", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20250308/zhenschiny-2003801070.html
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дмитрий чернышенко, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью
Дмитрий Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью