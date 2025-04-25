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Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью - РИА Новости, 26.04.2025
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15:25 25.04.2025 (обновлено: 10:25 26.04.2025)
https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью - РИА Новости, 26.04.2025
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что национальной целью России является воспитание молодого поколения патриотами и ответственными гражданами страны. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-25T15:25:00+03:00
2025-04-26T10:25:00+03:00
дмитрий чернышенко
россия
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что национальной целью России является воспитание молодого поколения патриотами и ответственными гражданами страны. "Раскрытие потенциала молодежи, реализация ее возможностей, талантов, воспитания, прежде всего, патриотами, ответственными гражданами – это национальная цель, которую поставил нам наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования. По его словам, на пути достижения этой цели Россия сталкивается с различными вызовами. "Это вызовы нашего времени, ценностные угрозы, демографические риски, технологические перемены", - сказал вице-премьер.
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дмитрий чернышенко, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество
Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью

Дмитрий Чернышенко назвал воспитание молодежи патриотами национальной целью

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что национальной целью России является воспитание молодого поколения патриотами и ответственными гражданами страны.
"Раскрытие потенциала молодежи, реализация ее возможностей, талантов, воспитания, прежде всего, патриотами, ответственными гражданами – это национальная цель, которую поставил нам наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Чернышенко в рамках Всероссийского совещания для региональных министров образования.
По его словам, на пути достижения этой цели Россия сталкивается с различными вызовами.
"Это вызовы нашего времени, ценностные угрозы, демографические риски, технологические перемены", - сказал вице-премьер.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни
8 марта, 13:13
 
Дмитрий ЧернышенкоРоссияОбщество
 
 
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