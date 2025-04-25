https://ria.ru/20250425/britanija-2013299496.html

Британия, вероятно, откажется от отправки войск на Украину, пишут СМИ

Британия, вероятно, откажется от отправки войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2025

Британия, вероятно, откажется от отправки войск на Украину, пишут СМИ

Великобритания, вероятно, откажется от отправки войск на Украину из-за слишком высоких рисков, пишет газета Times со ссылкой на британские источники. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:01:00+03:00

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эммануэль макрон

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Великобритания, вероятно, откажется от отправки войск на Украину из-за слишком высоких рисков, пишет газета Times со ссылкой на британские источники."Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются "слишком высокими", — отмечает издание.Источник, который участвовал в обсуждениях коалиции желающих, также указал, что для выполнения такой задачи у королевства недостаточно сил."Великобритания всегда так думала. Это Франция хотела более жесткого подхода", — добавил он.Тем не менее подчеркивается, что вместо отправки тысяч военных Британия сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента в постсоветской республике страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.

https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html

https://ria.ru/20250422/evrop-2012566376.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)