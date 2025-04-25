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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось - РИА Новости, 25.04.2025
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00:35 25.04.2025 (обновлено: 04:11 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/brazilija-2013301151.html
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось - РИА Новости, 25.04.2025
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось, он остается в отделении интенсивной терапии после очередной абдоминальной операции,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:35:00+03:00
2025-04-25T04:11:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апр - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось, он остается в отделении интенсивной терапии после очередной абдоминальной операции, сообщили в четверг его врачи. "Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб", – говорится в медицинском бюллетене больницы DF Star в Бразилиа, распространенном самим Болсонару. Медики пояснили, что ему проведут новые диагностические исследования с помощью визуализирующих методов. Накануне бывший глава государства разозлился, когда судебный пристав вручил ему в больнице уведомление о предъявлении обвинения в попытке государственного переворота в 2022 году, направленной на недопущение вступления в должность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. На видео, распространенном самим Болсонару, видно, как он отчитывает судебную сотрудницу, в то время как один из его помощников или медиков сообщает, что у него повышается давление. Однако экс-президент раздражается из-за вмешательства и кричит, требуя замолчать. В конце концов, после череды вопросов и жалоб, Болсонару подписывает повестку в суд и приносит извинения судебной представительнице. Болсонару находится в отделении интенсивной терапии уже 11 дней после того, как почувствовал боли в животе, связанные с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением кишечника. Экс-президент перенес операцию, продолжавшуюся 12 часов, и находится на полном голодании с исключительно парентеральным питанием. В четверг врачи рекомендовали ему продолжить двигательную физиотерапию и меры по профилактике венозного тромбоза. Они добавили, что выписка из отделения интенсивной терапии пока не планируется.
https://ria.ru/20250327/bolsonar-2007608418.html
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в мире, здоровье - общество, бразилия, бразилиа, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Здоровье - Общество, Бразилия, Бразилиа, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось

Состояние экс-президента Бразилии Болсонару ухудшилось после очередной операции

© Фото опубликовано на странице Жаира Болсонару в социальной сети Жаир Болсонару
 Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото опубликовано на странице Жаира Болсонару в социальной сети
Жаир Болсонару. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апр - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось, он остается в отделении интенсивной терапии после очередной абдоминальной операции, сообщили в четверг его врачи.
"Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб", – говорится в медицинском бюллетене больницы DF Star в Бразилиа, распространенном самим Болсонару.
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Медики пояснили, что ему проведут новые диагностические исследования с помощью визуализирующих методов.
Накануне бывший глава государства разозлился, когда судебный пристав вручил ему в больнице уведомление о предъявлении обвинения в попытке государственного переворота в 2022 году, направленной на недопущение вступления в должность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
На видео, распространенном самим Болсонару, видно, как он отчитывает судебную сотрудницу, в то время как один из его помощников или медиков сообщает, что у него повышается давление. Однако экс-президент раздражается из-за вмешательства и кричит, требуя замолчать. В конце концов, после череды вопросов и жалоб, Болсонару подписывает повестку в суд и приносит извинения судебной представительнице.
Болсонару находится в отделении интенсивной терапии уже 11 дней после того, как почувствовал боли в животе, связанные с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением кишечника. Экс-президент перенес операцию, продолжавшуюся 12 часов, и находится на полном голодании с исключительно парентеральным питанием.
В четверг врачи рекомендовали ему продолжить двигательную физиотерапию и меры по профилактике венозного тромбоза. Они добавили, что выписка из отделения интенсивной терапии пока не планируется.
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