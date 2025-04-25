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ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 25.04.2025

ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:35:00+03:00

2025-04-25T16:35:00+03:00

2025-04-25T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать пятого апреля 2025 года около 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность