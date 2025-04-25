https://ria.ru/20250425/bpla-2013315494.html

В Ивановской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025

В Ивановской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T06:35:00+03:00

2025-04-25T06:35:00+03:00

2025-04-25T06:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.33 мск и длилась почти три часа. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщает правительство региона.

https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html

ивановская область

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ивановская область, происшествия