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В Ивановской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 25.04.2025
В Ивановской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T06:35:00+03:00
2025-04-25T06:35:00+03:00
2025-04-25T06:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 3.33 мск и длилась почти три часа. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщает правительство региона.
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ивановская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Происшествия