https://ria.ru/20250425/bpla-2013312817.html

СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники

СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники - РИА Новости, 25.04.2025

СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники

США рассматривают возможность предоставления военно-морским силам Тайваня беспилотных летательных аппаратов JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:25:00+03:00

2025-04-25T05:25:00+03:00

2025-04-25T05:25:00+03:00

в мире

тайвань

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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность предоставления военно-морским силам Тайваня беспилотных летательных аппаратов JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на средней и дальней дистанции и поддержки разработки разведывательного беспилотника нового поколения, пишет в пятницу газета Taipei Times со ссылкой на источник. Источник газеты указал, что в 2022 году США предоставили беспилотники того же типа Управлению береговой охраны острова, но аппараты, предлагаемые ВМС, будут иметь более продвинутые характеристики. "JUMP 20 входит в первую волну беспилотников, разработанных в рамках программы США Future Tactical Uncrewed Aircraft System Program, и помимо вооруженных сил США поставлялся только Украине и Тайваню", - заявил газете источник. Вместе с тем источник издания заявил, что США якобы предоставили Тайваню "бесплатную военную помощь" в соответствии с Законом о национальной обороне 2023 года, включая 80 тысяч комплектов личного снаряжения и 1 тысячу пулеметов M240B, однако оборонное ведомство Тайваня никак не прокомментировало эти заявления. В 2023 году Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Управление береговой охраны острова передавало, что США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения возможностей по обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива. JUMP 20 — это беспилотник вертикального взлета и посадки с фиксированным крылом, разработанный компанией AeroVironment. Бывший заместитель командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтин рассказал Центральному информационному агентству острова, что JUMP 20 может проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с использованием нескольких датчиков. Он может находиться в воздухе более 14 часов и развивать скорость до 92 километров в час. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250408/tayvan-2009940598.html

https://ria.ru/20250408/tayvan-2010068383.html

тайвань

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в мире, тайвань, сша, китай