Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/bpla-2013312817.html
СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники
СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники - РИА Новости, 25.04.2025
СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники
США рассматривают возможность предоставления военно-морским силам Тайваня беспилотных летательных аппаратов JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T05:25:00+03:00
2025-04-25T05:25:00+03:00
в мире
тайвань
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857949261_0:191:3302:2048_1920x0_80_0_0_c0da43e0caee8f3ae6d0cb48b272c030.jpg
ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность предоставления военно-морским силам Тайваня беспилотных летательных аппаратов JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на средней и дальней дистанции и поддержки разработки разведывательного беспилотника нового поколения, пишет в пятницу газета Taipei Times со ссылкой на источник. Источник газеты указал, что в 2022 году США предоставили беспилотники того же типа Управлению береговой охраны острова, но аппараты, предлагаемые ВМС, будут иметь более продвинутые характеристики. "JUMP 20 входит в первую волну беспилотников, разработанных в рамках программы США Future Tactical Uncrewed Aircraft System Program, и помимо вооруженных сил США поставлялся только Украине и Тайваню", - заявил газете источник. Вместе с тем источник издания заявил, что США якобы предоставили Тайваню "бесплатную военную помощь" в соответствии с Законом о национальной обороне 2023 года, включая 80 тысяч комплектов личного снаряжения и 1 тысячу пулеметов M240B, однако оборонное ведомство Тайваня никак не прокомментировало эти заявления. В 2023 году Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Управление береговой охраны острова передавало, что США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения возможностей по обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива. JUMP 20 — это беспилотник вертикального взлета и посадки с фиксированным крылом, разработанный компанией AeroVironment. Бывший заместитель командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтин рассказал Центральному информационному агентству острова, что JUMP 20 может проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с использованием нескольких датчиков. Он может находиться в воздухе более 14 часов и развивать скорость до 92 километров в час. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250408/tayvan-2009940598.html
https://ria.ru/20250408/tayvan-2010068383.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857949261_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3fc77d8ba92877fa8b6ef21caadbd54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, китай
В мире, Тайвань, США, Китай
СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники

Taipei Times: США планируют предоставить ВМС Тайваня беспилотники JUMP 20

© AP Photo / Massoud HossainiБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Massoud Hossaini
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность предоставления военно-морским силам Тайваня беспилотных летательных аппаратов JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на средней и дальней дистанции и поддержки разработки разведывательного беспилотника нового поколения, пишет в пятницу газета Taipei Times со ссылкой на источник.
Источник газеты указал, что в 2022 году США предоставили беспилотники того же типа Управлению береговой охраны острова, но аппараты, предлагаемые ВМС, будут иметь более продвинутые характеристики.
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Тайване заявили о фиксировании военной техники Китая вокруг острова
8 апреля, 08:13
"JUMP 20 входит в первую волну беспилотников, разработанных в рамках программы США Future Tactical Uncrewed Aircraft System Program, и помимо вооруженных сил США поставлялся только Украине и Тайваню", - заявил газете источник.
Вместе с тем источник издания заявил, что США якобы предоставили Тайваню "бесплатную военную помощь" в соответствии с Законом о национальной обороне 2023 года, включая 80 тысяч комплектов личного снаряжения и 1 тысячу пулеметов M240B, однако оборонное ведомство Тайваня никак не прокомментировало эти заявления.
В 2023 году Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Управление береговой охраны острова передавало, что США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения возможностей по обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива.
JUMP 20 — это беспилотник вертикального взлета и посадки с фиксированным крылом, разработанный компанией AeroVironment. Бывший заместитель командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтин рассказал Центральному информационному агентству острова, что JUMP 20 может проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с использованием нескольких датчиков. Он может находиться в воздухе более 14 часов и развивать скорость до 92 километров в час.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
ВС Тайваня провели учения со стрельбами
8 апреля, 17:03
 
В миреТайваньСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала