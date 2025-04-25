СМИ: США могут предоставить Тайваню беспилотники
Taipei Times: США планируют предоставить ВМС Тайваня беспилотники JUMP 20
© AP Photo / Massoud HossainiБеспилотник MQ-9 Reaper
© AP Photo / Massoud Hossaini
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. США рассматривают возможность предоставления военно-морским силам Тайваня беспилотных летательных аппаратов JUMP 20 для укрепления его возможностей разведки на средней и дальней дистанции и поддержки разработки разведывательного беспилотника нового поколения, пишет в пятницу газета Taipei Times со ссылкой на источник.
Источник газеты указал, что в 2022 году США предоставили беспилотники того же типа Управлению береговой охраны острова, но аппараты, предлагаемые ВМС, будут иметь более продвинутые характеристики.
"JUMP 20 входит в первую волну беспилотников, разработанных в рамках программы США Future Tactical Uncrewed Aircraft System Program, и помимо вооруженных сил США поставлялся только Украине и Тайваню", - заявил газете источник.
Вместе с тем источник издания заявил, что США якобы предоставили Тайваню "бесплатную военную помощь" в соответствии с Законом о национальной обороне 2023 года, включая 80 тысяч комплектов личного снаряжения и 1 тысячу пулеметов M240B, однако оборонное ведомство Тайваня никак не прокомментировало эти заявления.
В 2023 году Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на Управление береговой охраны острова передавало, что США безвозмездно предоставили Тайваню беспилотники JUMP 20, а также обучение по работе с ними для улучшения возможностей по обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива.
JUMP 20 — это беспилотник вертикального взлета и посадки с фиксированным крылом, разработанный компанией AeroVironment. Бывший заместитель командующего ВВС Тайваня Чжан Яньтин рассказал Центральному информационному агентству острова, что JUMP 20 может проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с использованием нескольких датчиков. Он может находиться в воздухе более 14 часов и развивать скорость до 92 километров в час.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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