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В Ивановской области обломки БПЛА упали на город, угроза атаки сохраняется

В Ивановской области обломки БПЛА упали на город, угроза атаки сохраняется - РИА Новости, 25.04.2025

В Ивановской области обломки БПЛА упали на город, угроза атаки сохраняется

В Шуе в Ивановской области упали обломки беспилотника, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T05:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Шуе в Ивановской области упали обломки беспилотника, сообщается в Telegram-канале правительства региона."На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в публикации.Подчеркивается, что опасность налета дронов на этот населенный пункт сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ивановская область, шуя, происшествия