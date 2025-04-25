https://ria.ru/20250425/blagoveschensk-2013354792.html

В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 25.04.2025

В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

Акция "Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва пройдёт в виде шествия, сопровождать колонну будут полицейские наряды и волонтёры, сообщает... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T11:06:00+03:00

2025-04-25T11:06:00+03:00

2025-04-25T11:23:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

благовещенск

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва пройдёт в виде шествия, сопровождать колонну будут полицейские наряды и волонтёры, сообщает в пятницу администрация областного центра Приамурья. Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в пятницу на заседании оргкомитета в администрации города. Речь шла, в том числе, о безопасности, ходе шествия, наборе волонтёров. "Одним из главных событий станет "Бессмертный полк России". Жители вновь пройдут по центральной улице Ленина, бережно неся портреты своих близких - участников Великой Отечественной войны. Шествие возобновляется после паузы в три года. Маршрут шествия будет тщательно проверен, а на протяжении всего пути следования колонны будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении. Построение участников колонны начнётся 9 мая в 11.00 местного времени на улице Ленина после торжественного прохождения войск Благовещенского гарнизона. Участников шествия организаторы призвали с пониманием отнестись к мерам безопасности и следовать инструкциям волонтёров и полиции, говорится в тексте. Отмечается также, что в городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами.

https://ria.ru/20250423/polk-2013047691.html

https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html

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общество, городское хозяйство москвы, благовещенск