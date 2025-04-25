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В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:06 25.04.2025 (обновлено: 11:23 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/blagoveschensk-2013354792.html
В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 25.04.2025
В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
Акция "Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва пройдёт в виде шествия, сопровождать колонну будут полицейские наряды и волонтёры, сообщает... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T11:06:00+03:00
2025-04-25T11:23:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
благовещенск
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва пройдёт в виде шествия, сопровождать колонну будут полицейские наряды и волонтёры, сообщает в пятницу администрация областного центра Приамурья. Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в пятницу на заседании оргкомитета в администрации города. Речь шла, в том числе, о безопасности, ходе шествия, наборе волонтёров. "Одним из главных событий станет "Бессмертный полк России". Жители вновь пройдут по центральной улице Ленина, бережно неся портреты своих близких - участников Великой Отечественной войны. Шествие возобновляется после паузы в три года. Маршрут шествия будет тщательно проверен, а на протяжении всего пути следования колонны будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении. Построение участников колонны начнётся 9 мая в 11.00 местного времени на улице Ленина после торжественного прохождения войск Благовещенского гарнизона. Участников шествия организаторы призвали с пониманием отнестись к мерам безопасности и следовать инструкциям волонтёров и полиции, говорится в тексте. Отмечается также, что в городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами.
https://ria.ru/20250423/polk-2013047691.html
https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html
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общество, городское хозяйство москвы, благовещенск
Общество, Городское хозяйство Москвы, Благовещенск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Благовещенске "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

В Благовещенске "Бессмертный полк" впервые с 2022 года пройдет в очном формате

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Благовещенске после трехлетнего перерыва пройдёт в виде шествия, сопровождать колонну будут полицейские наряды и волонтёры, сообщает в пятницу администрация областного центра Приамурья.
Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в пятницу на заседании оргкомитета в администрации города. Речь шла, в том числе, о безопасности, ходе шествия, наборе волонтёров.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Бессмертный полк" в Белгородской области проведут в онлайн-формате
23 апреля, 20:26
"Одним из главных событий станет "Бессмертный полк России". Жители вновь пройдут по центральной улице Ленина, бережно неся портреты своих близких - участников Великой Отечественной войны. Шествие возобновляется после паузы в три года. Маршрут шествия будет тщательно проверен, а на протяжении всего пути следования колонны будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
Построение участников колонны начнётся 9 мая в 11.00 местного времени на улице Ленина после торжественного прохождения войск Благовещенского гарнизона. Участников шествия организаторы призвали с пониманием отнестись к мерам безопасности и следовать инструкциям волонтёров и полиции, говорится в тексте.
Отмечается также, что в городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами.
Участники акции Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 03:37
 
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