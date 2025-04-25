https://ria.ru/20250425/bitkoin-2013476249.html

Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля

Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля - РИА Новости, 25.04.2025

Стоимость биткоина превысила 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля

Стоимость биткоина растет на 2,5% в пятницу, впервые с конца февраля превысив отметку в 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:30:00+03:00

2025-04-25T17:30:00+03:00

2025-04-25T17:30:00+03:00

в мире

биткоин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778860572_0:63:2975:1736_1920x0_80_0_0_9893e463b7c064990a7974b774ef18d8.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 2,5% в пятницу, впервые с конца февраля превысив отметку в 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.15 мск дорожал на 2,5% за сутки - до 95 146,38 доллара. Значение поднялось выше 95 тысяч долларов впервые с 24 февраля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,5% - в среднем до 95 194,63 доллара. Динамика также приводится за сутки.

https://ria.ru/20250321/kriptovalyuta-2006513387.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, биткоин