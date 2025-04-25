https://ria.ru/20250425/biryukov-2013329815.html

В Москве обновят деформационные швы на пяти мостовых сооружениях

В Москве обновят деформационные швы на пяти мостовых сооружениях - РИА Новости, 25.04.2025

В Москве обновят деформационные швы на пяти мостовых сооружениях

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на пяти мостовых сооружениях, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:47:00+03:00

2025-04-25T09:47:00+03:00

2025-04-25T09:47:00+03:00

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петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по замене деформационных швов на пяти мостовых сооружениях, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на пяти объектах, в том числе двух автодорожных, двух эстакадах и одном путепроводе. В общей сложности заменим более 1,3 тысячи погонных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

https://ria.ru/20250416/biryukov-2011664209.html

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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы